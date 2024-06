Kalle Rovanperälle sensaatiomainen voitto! Sami Pajari taas luokkansa ykkönen – MTV seurasi

TULOKSET 19/19 EK:N JÄLKEEN:

SUNNUNTAIN YHTEISAJAT:

KULJETTAJIEN MM-PISTEET (7/13 OSAKILPAILUN JÄLKEEN):

VALMISTAJIEN MM-PISTEET (7/13):

SEURANTA:

EK19 Mikolajki 2 – 10,73 km (Power Stage)

– Tämä merkitsee aika paljon. Olen kiitollinen tallille. On niin monta ihmistä, joille sanoa taas kiitos. Iso helpotus. Ei ollut helppoa. Kaasu pohjassa alusta lähtien. Tämä on todella tunteellista.

Klo 15.20: Tänak on saanut tuomaristolta nuhtelut ja 5000 euron sakot irrotettuaan tänä aamuna siniset teipit autonsa ilmanottoaukosta ennen poistumistaan parc fermestä. Sakko on peruja viime vuoden Kreikan MM-rallista, jossa Tänakille langetettiin silloin vielä ehdollinen sakko, joka siis pantiin nyt täytäntöön seuraavasta parc ferme -rikkeestä.

Klo 15.13: Pian mennään. Ensimmäisenä ajovuorossa on heti Sami Pajari, joka on kiinni toisessa peräkkäisessä Rally2-luokkavoitossa.

EK18 Gmina Mragowo 2 – 20,80 km

Klo 14.03: Rally2:ssa Sami Pajari on ennen viimeistä pätkää kärjessä 26,0 sekunnin marginaalilla. Tulossa on toinen peräkkäinen luokkavoitto.

– Luulen, että ero on liian iso. Power Stagella on rajut olosuhteet, ja Ott ottaa varmasti kaikki mahdolliset riskit. Minä en halua ottaa.

Yleiskilpailussa Rovanperän johtomarginaali päätöspätkälle lähdettäessä on yli 20 sekuntia, eli suomalaistähti on erittäin lähellä sensaatiomaista voittoa. Muistetaan, että vielä viisi päivää sitten Rovanperän ei pitänyt osallistua koko ralliin...

Klo 13.34: Renkaita powerille säästelevä Katsuta jää Tänakista 13,1 sekuntia. Seuraavalla pätkällä on japanilaisella näytön paikka. Tähänastinen suoritus on ollut todella vaatimaton.

EK17 Mikolajki 1 – 10,73 km

– En tiedä, mikä powerilla on mahdollista. Annoin kaikkeni. Kun putsaa avauspäivän, on vaikea työstää säätöjä. En pysty tekemään enempää.

Klo 11.15: Renkaita säästelevä Katsuta ajoi nyt jo vähän kovempaa kuin edellisellä pätkällä. Tappiota Tänakille tulee 5,5 sekuntia eli noin puoli sekuntia kilometriä kohti. Se on aika tavalla se, mitä vauhtia Katsuta on tämän kauden läpi ajanut tähän saakka...

– Edellinen pätkä oli hyvä. Yllätyin itsekin ajasta. Tämäkin tuli hyvin. On suuri sääli tässä lajissa, että show menee urheilun edelle. Tässäkin mennään shikaanista toiseen. Näin on käynyt ennenkin. Yritin parhaani, mutta tämä ei ole rallierikoiskoe.

EK16 Gmina Mragowo 1 – 20,80 km

– Olen tyytyväinen vauhtiini. Täytyy onnitella Ottia. Ensimmäisenä tiellä, ja tuollainen aika. Olen ihmeissäni, koska tiedän, mitä on ajaa ensimmäisenä. Hän on eri tasolla. Minun kohdallani löytyy vielä paikkoja, joissa voi parantaa, mutta en halua tehdä tyhmää virhettä.

Klo 10.04: Rengasvalinnoissa on pieniä eroja. Hyundai-kuljettajilla on yksi kova ja neljä pehmeää, Toyota-kuljettajilla viisi pehmeää. M-Sport-kuskeista Fourmaux'lla on yksi kova ja neljä pehmeää, Sesksillä ja Munsterilla kaksi kovaa ja neljä pehmeää. Näillä renkailla ajetaan koko päivä läpi.

Klo 10.00: Hyvää huomenta! Tervetuloa mukaan seuraamaan mielenkiintoista rallipäivää, josta on jaossa parhaimmillaan vielä 12 MM-pistettä. Niihin riittää varmasti halukkaita, tosin toisilla on huomattavasti paremmat lähtöasetelmat kuin toisilla: MM-sarjassa toisena oleva Ott Tänak joutuu tänään auraamaan, ja MM-sarjaa johtava Thierry Neuvillekin on reitillä neljäntenä. Mestarikandidaateista parhaiten pullat ovat uunissa MM-kolmosella Elfyn Evansilla, joka lähtee reitille seitsemäntenä. Walesilaisella on siis mahdollisuus tehdä vielä lisää eroa Hyundai-kuskeihin.