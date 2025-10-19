Thierry Neuvillen kilpailu Keski-Euroopan MM-rallissa päättyi sunnuntaiaamuna Saksan ja Itävallan väliselle rajalle. Samalla menivät suurella todennäköisyydellä Neuvillen viimeisetkin, jo ennestään olemattomat mahdollisuudet maailmanmestaruuden uusimiseen.

Kisassa seitsemäntenä ollut Neuville pääsi sunnuntain ensimmäisellä erikoiskokeella kahdeksan kilometrin päähän lähdöstä. Tv-kuvien perusteella näytti siltä, että hän tuli vasemmalle kääntyvään mutkaan liian kovalla vauhdilla.

Mutkan takana odotti silta, jonka kaiteeseen Neuville ajoi keula edellä. Kaidetta suojannut heinäpaali putosi Saksan ja Itävallan rajalla kulkevaan jokeen, ja kaide vääntyi pahasti.

– Nuotti oli vähän liian nopea. Todella kapea paikka. Auto aliohjasi jo mutkan sisääntulossa. Kun mutka kääntyi enemmän kuin odotin, oli liian myöhäistä. Isku oli aika kova, Neuville kertoi.

Sunnuntain ensimmäinen erikoiskoe jäi tapauksen vuoksi kesken. Pätkän ehtivät ajaa läpi vain Sebastien Ogier, Gregoire Munster ja Josh McErlean.

Päätöspäivän keskeytyksen myötä Neuville jää Keski-Euroopassa nollaan pisteeseen. Tämänhetkisen tilanteen valossa hän on putoamassa yli 70 pisteen päähän sarjan kärjestä eli menettämässä matemaattisetkin mahdollisuudet viimevuotisen mestaruutensa uusimiseen.

Valmistajien mestaruustaisteluun Neuvillen keskeytyksellä ei ole järin suurta vaikutusta, sillä Toyota riitti viidennen peräkkäisen mestaruuden varmistamiseen alun perinkin se, että kolmikosta Ogier–Elfyn Evans–Kalle Rovanperä vähintään kaksi ajaa Keski-Euroopassa vain maaliin.