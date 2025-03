Routakuoppaan ajo voi vaurioittaa autoa – näin vältät osuman

Kevään kolkutellessa ovella myös routakuoppien määrä tiestöllä lisääntyy. Syvään kuoppaan osuminen koettelee paitsi rengasta ja vannetta myös alustan osia. Kuoppaan ajamisesta – tai sen liian myöhäisestä havaitsemisesta – saattaa teknisten murheiden lisäksi aiheutua vakavakin vaaratilanne.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten välttää routakuoppaan ajo ja siitä seuraavat vauriot?

Vastaus: Jotta routakuoppaan ei osuisi, on tärkeää, että se havaitaan ajoissa. Havaitsemista edesauttaa pari keskeistä asiaa: turvavälin pitäminen edellä ajavaan sekä keskittyminen olennaiseen – ajamiseen.

Turvaväli

Valitettavan arkipäiväinen näky on, että ajoneuvot etenevät henkilöauton mittaisella etäisyydellä toisistaan. Tällöin takana ajava ei kykene juurikaan havainnoimaan muuta kuin edellä ajavan perän. Kun edellä ajava ylittää routakuopan, putkahtaa monttu auton alta näkyviin takana tulevalle. Jos etäisyyttä on tällöin vain tuo tyypillinen noin auton mitta, kykenee takana ajavan auton kuljettaja havaitsemaan kuopan vain viitisen metriä ennen sitä.

Ajettaessa nopeudella 50 km/h (14 m/s), ollaan kuopan kohdalla 0,4 sekunnin kuluttua havainnon tekemisestä. Käytännössä skarppikaan kuljettaja ei kykene tuossa ajassa tekemään väistöä – tai jos kykenee, tulee siitä harkitsematon tempaisu, joka ei tunnu matkustajista miellyttävältä eikä myöskään ole turvallista.

Jos taas takana ajavan auton kuljettaja pitäisi neljän sekunnin turvaväliä edellä ajavaan, huomaisi hän sen alta esiin putkahtavan routakuopan jo neljä sekuntia ennen kuoppaa – 50 km/h nopeudella ajettaessa tämä tarkoittaa 56 metriä. Tällöin kuopan väistäminen onnistuu helposti pienellä, ajoissa tehdyllä, huomaamattomalla ajolinjan muutoksella. Luonnollisesti tällainen varhainen reagointi edellyttää sitä, että kuljettaja havainnoi aktiivisesti myös tien pintaa.

Keskittyminen olennaiseen

Turvavälin lisäksi on tärkeää, että kuljettaja keskittyy ajamiseen. Kuten liian lähellä ajavia, liikenteessä näkyy paljon myös älypuhelin kädessä ajavia. Jos katseella etsii informaatiota liikennetilanteiden, peilien, mittariston ja tien pinnan lisäksi vielä älypuhelimen näytöltä, jää helposti jotain olennaista, esimerkiksi routakuoppa, huomaamatta.

Älypuhelimen tavoin myös nykyautojen kosketusnäytöt monimutkaisine valikkoineen ovat melkoisia huomion varastajia. Myös niiden ajonaikaista käyttöä on mahdollisuuksien mukaan järkevää pyrkiä välttämään.

Liikennemerkkien seuraaminen

Joissakin paikoissa routakuopista varoitetaan varoitusmerkillä. Usein tällaisessa paikassa on myös laskettu kyseisen tieosuuden nopeusrajoitusta tilapäisjärjestelyin.

Olisi tärkeää, että autoilijat huomioisivat tieympäristöön ilmestyneet uudetkin liikennemerkit ja toimisivat niiden edellyttämällä tavalla. Valitettavan usein kuitenkin näkee, että alhaisemman tilapäisnopeusrajoitusalueen läpi singahdetaan ajattelemattomasti, vauhtia hiljentämättä.

Vaurioilta saattaa välttyä – tai sitten ei

Kaikille sattuu virheitä – se on inhimillistä. Jos vahinko sattuu, ja routakuoppaan osuu, on tärkeää, että rengaspaineet ovat oikeat. Paineet onkin syytä tarkastaa paitsi kausivaihtojen yhteydessä, myös säännöllisesti ajokauden aikana. Hyvä tarkastusväli on noin kerran kuukaudessa sekä silloin, kun auton kuormausta olennaisesti muutetaan. Lähes poikkeuksetta autonvalmistajat ovat määritelleet paineet erikseen pienelle ja isommalle kuormalle.

Jos täräyttää renkaan kovemmassa vauhdissa ihan kunnolla routamonttuun, on syytä pysähtyä tarkastamaan auton kunto. Vaikka vaurioita ei vaikuttaisi olevan, on tärkeää seurailla auton käyttäytymistä ja äänimaailmaa herkällä korvalla ja hakeutua korjaamolle matalalla kynnyksellä. Tyypillisiä vaurioiden aiheuttamia oireita ovat ohjauksen outous, auton puoltaminen, ravistus (= tärinä), renkaan tyhjeneminen, renkaan kuluminen epätasaisesti sekä alustasta kuuluva kolina.