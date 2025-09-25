Uuden ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,6 prosenttia, mikä on lähes prosenttiyksikön aiempaa ennustetta vähemmän.
Tutkimuslaitos Labore laski keskiviikkona ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta voimakkaasti. Uuden ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna vain 0,6 prosenttia.
Ennuste laskee tutkimuslaitoksen kevään ennusteesta 0,8 prosenttiyksikköä. Laboren mukaan laskun syynä on Suomen talouden lupaavan kehityksen pysähtyminen kevään ja kesän aikana.
Kuluvan vuoden kasvuennustetta painaa eritoten yksityinen kulutus, kun taas nettovienti tukee haurasta kasvua, Labore sanoo tiedotteessa.
Suomen talouden ongelmat liittyvät Laboren ennustepäällikkö Juho Koistisen mukaan tällä hetkellä kotimaiseen kysyntään.
– Yksityinen kulutus supistuu kotitalouksien säästäessä poikkeuksellisen voimakkaasti. Julkiset kulutusmenot pienenevät osana sopeutusta, eikä kasvua voi rakentaa elvytyksen varaan velkaantuneisuuden vuoksi, Koistinen sanoo tiedotteessa.
Vuosina 2026–2027 Suomen talouskasvun ennustetaan nousevan 1,5:een ja 1,4 prosenttiin.
Juttu jatkuu linkkien jälkeen.
Lue myös: Pääministeri Orpon arviot talouskasvusta ovat liian myönteisiä, VM-ennuste vahvistaa
Asiantuntijat: Pelko pitää Suomen talouden jalan jarrulla
Suomen pankilta valoisia uutisia talouskasvusta
EVA: Yli puolet työttömistä on vaikeasti työllistettäviä
Työttömyyteen ei näkyvissä helpotusta
Labore arvioi yksityisen kulutuksen kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Myös vientinäkymien uskotaan parantuvan, kun maailmankaupan epävarmuudet ovat hieman hälventyneet vuoden mittaan.
Tavaraviennin kasvua pitävät yllä tänä vuonna muun muassa viime vuoden heikko vertailukohta ja heinäkuulle kirjattu suuri risteilijätoimitus. Risteilyvarustamo Royal Caribbean Group kertoi tiistaina tilaavansa uuden risteilyaluksen Meyer Turku -telakkayhtiöltä.
Heikkoon työttömyystilanteeseen ei Koistisen mukaan ole nähtävissä nopeaa helpotusta.
– Ongelmaksi muodostuu suuri pitkäaikaistyöttömien määrä ja osaamisen rapautuminen pitkien työttömyysjaksojen aikana. Tämän ongelman ratkaiseminen on äärimmäisen tärkeää inhimillisestä ja tulevien vuosien talouskasvun edellytysten näkökulmasta.
Työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa 10 prosenttiin heinäkuun 9,8 prosentista. Luku on EU-maiden toisiksi korkein Espanjan jälkeen, kertoo Eurostat.