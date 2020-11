Pakistanista Suomeen muuttanut mies muutti nimensä saadakseen helpommin töitä: "Kenenkään ei tulisi suostua tähän"

Eric Khan (nimi muutettu) on muuttanut tänä kesänä Helsinkiin, ja on saanut töitä hoitoalalta. Hänellä on Suomen kansalaisuus ja asunto hyvältä alueelta Helsingissä. Asiat näyttäisivät olevan päällisin puolin hyvin. Hän on kuitenkin hyvin turhautunut kaikista töyssyistä ja mutkista, joita hän on kokenut koko sen ajan, mitä hän on Suomessa asunut.