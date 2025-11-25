Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson sanoo Suomen joutuneen "yhteiskunnallisen kehityksen tarkkailuluokalle" kasvavan eriarvoisuuden riskin takia.
EU-komissio nostaa Suomen yhdeksi maista, jonka sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu herättää huolta.
Tämä käy ilmi komission tiistaina julkaisemasta ehdotuksesta yhteiseksi työllisyyskertomukseksi, joka sisältää maakohtaisen arvion sosiaalisen epätasa-arvon kehityksestä.
Raportin mukaan Suomi on yksi niistä EU-maista, joissa on riski sosiaalisen eriarvoisuuden kasvulle. Muut maat ovat Bulgaria, Kreikka, Espanja, Italia, Liettua, Latvia, Luxemburg ja Romania.
Suomi joutui "yhteiskunnallisen kehityksen tarkkailuluokalle"
Vasemmiston meppi Li Andersson kommentoi tiedotteessa komission asettaneen tämän myötä Suomen myös "yhteiskunnallisen kehityksen tarkkailuluokalle" kasvavan eriarvoisuuden riskin takia.