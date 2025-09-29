Snookerlegenda Ronnie O’Sullivan muistelee edesmennyttä suomalaista biljardisuuruutta Mika Immosta kauniin sanoin.
Suomen biljardihistorian menehtynein pelaaja Mika Immonen kuoli sunnuntaina 52-vuotiaana Yhdysvalloissa vaikean sairauden uuvuttamana. Pool-biljardin kaksinkertainen maailmanmestari sairasti viime vuosina aggressiivista paksu- ja peräsuolen syöpää.
– Olen todella surullinen kuullessani ystäväni Mikan menehtymisestä. En nähnyt häntä tarpeeksi, mutta ajattelin häntä paljon, englantilainen Ronnie O’Sullivan kirjoitti sosiaalisessa mediassa.
Lue myös: Tämä erotti maailmanmestari Mika Immosen muista – läheinen ystävä kertoo viimeisistä viesteistä
Kaikkien aikojen snookerpelaajana monien pitämä 49-vuotias O'Sullivan jakoi myös yhteisiä muistoja Immosen kanssa.
– Hän yöpyi ajoittain luonani Isossa-Britanniassa ja nautimme yhteisistä juoksulenkeistä metsässä.
O'Sullivan tituleerasi Immosta yhdeksi sukupolvensa parhaista biljardipelaajista.
– Oli kunnia jakaa hänen kanssaan paitsi biljardipöytä myös ne henkilökohtaiset hetket, joita en koskaan unohda.
– Häntä jäädään kaipaamaan. Olen tänään murtunut.
Mika Immonen on poissa.Lehtikuva