Suomeen saapuva supertähti Ronnie O'Sullivan kärkkäänä – snookerissa velloo raju valtataistelu: "Löi nyrkin pöytään"

Näin Ronnie O'Sullivan houkuteltiin Suomeen: "Se on iso tekijä" – paljastus jättisummia tienaavan snookertähden ehdoista

Tampereella ensi kesäkuussa nähtävän O'Sullivan-tapahtuman järjestäjä Robin Hull , Suomen snookerhistorian ainoa ammattilaispelaaja, alleviivaa, että näytöstapahtumien suosio on ollut kasvussa viime vuosien aikana.

– Ja nyt kun Kiina heräsi pandemian jälkeen, niin he ottaisivat käytännössä pelaajia niin paljon kuin sinne tulisi. Jos puhutaan (pelaajien) huippukastista. Siellä on todella paljon tarjouksia pöydässä, Hull kommentoi MTV Urheilulle.

Nyrkki pöytään

– Siitä ei ole tullut mitään noottia. Mutta nyt kun Kiina on sellainen iso markkina, ja näkyvyys on räikeätä ja isoa, niin päällekkäisyydet ovat ehdoton no-no. Sen olen kuullut, että he ovat kiristäneet oikein vahvasti tällaisia hommia, Hull taustoittaa.