THL-asiantuntija kävi läpi rokotekattavuudet iän ja paikkakunnan mukaan: "Alle 40-vuotiaissa paljon parantamisen varaa" – huoli heräsi Pohjanmaalla

Tällä hetkellä koronarokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa nyt hieman vajaat kolme miljoonaa ihmistä. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 53,9 prosenttia.

Rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 4,03 miljoonaa ihmistä eli 72,5 prosenttia väestöstä.

Prosenttiluvuissa on huomioitu koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

Ikäryhmissä eroja

Tarkastellessa ikäryhmiä ovat erot suurempia. Esimerkiksi toisen annoksen on saanut 45–49-vuotiaista 71,7 prosenttia, kun taas 30–34-vuotiaista 38,6 prosenttia.

On toki huomioitava, että nuoremmille ikäryhmille toinen rokote on ollut tarjolla vähemmän aikaa. Tällöin voidaan kuitenkin vertailla ensimmäisen rokoteannoksen ottaneiden määrää, joka on nuoremmissa ikäryhmissä pienempi.