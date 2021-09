THL-asiantuntija: Näin täysin rokotetut voivat nyt elää, varovaisuuttakin vielä vaaditaan – "Muuten karanteeni on turha"

Miten käy karanteeneille?

Karanteenien osalta ohjeistukset saattavat myös muuttua. Kontion mukaan edelleen erityistä tarkkaavaisuutta on pidettävä yllä, kun on kyse hoivakodeissa tapahtuneista altistuksista.

– Muuten, jossa normaaleja ihmisiä ympärillä, karanteeni on turha. Näitä täytyy harkita.

Koronavilkku poistoon?

– Emme me vielä kehota poistamaan. Kyllähän se itsellekin kertoo, että on ollut altistuksia.

– Jos on ollut altistuksia ja on vierailuja vanhempien ihmisten luokse ja riskiryhmäläisen, tietää ainakin, että on altistunut, Kontio havainnollistaa.