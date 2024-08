Rohkaiseeko maksuton ehkäisy nuoria seksin harrastamiseen?

Maksuttoman ehkäisyn kokeiluun osallistui vuosina 2022–2023 kaikkiaan 16 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Vain Etelä-Karjalan hyvinvointialue ei jatka maksuttoman ehkäisyn tarjoamista enää tänä vuonna säästösyihin vedoten.

Hankkeen avulla kehitettiin alle 25-vuotiaille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Ilmainen ehkäisy on ollut integroitu perusterveydenhuollon ehkäisypalveluihin kukin hyvinvointialue omien tavoitteidensa mukaisesti.

– Tavoitteena oli yhdenvertaistaa ehkäisypalveluja, THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Klemetti antaisi tähän mennessä vuoden kestäneelle kokeilulle arvosanaksi 10–.

Miinus tulee Klemetin mukaan siitä, etteivät kaikki alueet jatka kokeilua. Lisäksi miinusta tulee siitä, ettei kokeilun alussa saatu nuorille tarpeeksi informaatiota siitä.

Aiemmin tavoittamaton ryhmä, nuoret miehet, saatiin kuitenkin vihdoin tavoitettua kokeilun ansiosta.

– Me tiedämme, että nuoret miehet ja pojat ovat selvästi tietämättömämpiä näistä asioista, ja vastuu on yleensä ollut naisilla. Nyt sitten tavoitimme paremmin heitä, ja palautteen perustella he ovat olleet ihan tyytyväisiä ja kiinnostuneita, ja ennen kaikkea etävastaanotot ja chat-palvelut ovat heitä kiinnostaneet, Klemetti kertoo.

Rohkaiseeko ilmainen ehkäisy seksiin?

Rohkaiseeko maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuoria seksin harrastamiseen? Klemetti ei ole huolissaan.

– Kouluterveyskyselyjen mukaan nuorten seksuaalinen aktiivisuus on pysynyt hyvin samanlaisena vuosia, vaikka tätä maksutonta ehkäisyä on joillain alueilla ja kunnissa ollut jo pidempään tarjolla. Ja jopa niin, että viime vuonna ammattioppilaitoksissa opiskelevien aktiivisuus jopa hieman laski. Mutta toki tämä on sellainen asia, jota on hyvä edelleenkin seurata sen kouluterveyskyselyn avulla.

Klemetti muistuttaa, että kokeilussa tavoitteena on raskaudenkeskeytyksien vähentämisen lisäksi kokonaisvaltainen nuorten hyvinvointi.

– Me tiedämme, että kun edistämme seksuaaliterveyttä, edistämme myös mielenterveyttä – ja päinvastoin.