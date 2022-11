Suurin osa Suomen alle 25-vuotiaista saa tällä hetkellä maksuttoman ehkäisyn THL:n uuden kokeilun ansiosta – "Lisää sitoutumista"

Osallistuvat alueet ja kunnat tarjoavat alueillaan alle 25-vuotiaille maksuttoman raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen. Tarjolla ovat kaikki raskauden ja seksitautien ehkäisyyn käytettävät välineet eli pillerit, kapselit, kierukat, renkaat, laastarit sekä suuseksisuojat ja kondomit.

Tähän mennessä ehkäisyn tarjoaminen on vaihdellut kunnasta toiseen. Osa kunnista on tarjonnut maksutonta ehkäisyä jo vuosia, osassa ei ole ollut tarjolla mitään maksutonta ehkäisyä ja osa on tarjonnut sen esimerkiksi alle 21-vuotiaille tai vain vuodeksi.

Helsingin yliopiston tutkijat huomauttivat vuonna 2021 julkaistun tutkimuksensa yhteydessä, että kunnasta riippuen eri tavoin järjestetty ehkäisy epätasa-arvoistaa nuoria. Lisäksi tutkijat suosittelivat maksutonta ehkäisyä kaikille nuorille asuinkunnasta riippumatta. Tutkimuksissa on myös todettu, että ehkäisyn maksuttomuus vähentää raskaudenkeskeytysten määrää etenkin nuorissa ikäryhmissä.

Myös THL on suositellut maksutonta ehkäisyä jo vuosina 2007 ja 2014 julkaistuissa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmissa.

Muutakin kuin välineiden jakoa

THL:n tutkimuspäällikön Reija Klemetin mukaan kokeilussa on tärkeää, että kyse ei ole vain välineiden jakamisesta vaan siitä, että nuoret voivat keskustella aikuisen kanssa seksuaalisuudestaan. Tavoitteena on myös tasoittaa alueellisia eroja.

– Vaikka Suomessa on alhaiset raskaudenkeskeytysluvut, niissä on kuitenkin alueellista vaihtelua. Tiedämme myös, että nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveystietämyksessä on puutteita, Klemetti sanoo STT:lle.

Lisäksi tarkoitus on hänen mukaansa jakaa tietoa myös hedelmällisyydestä ja siihen vaikuttavista asioista. Tavoitteena on kohdata nuori kokonaisvaltaisesti.

Klemetti myös korostaa, että palvelut tarjotaan kaikille nuorille sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Nyt toteutettava kokeilu on osa hallituksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, ja kokeilu on myös kirjattu hallitusohjelmaan. Siihen on osoitettu sosiaali- ja terveysministeriöstä yhteensä 10 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy sote-uudistuksessa hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen.

Jatko jää nähtäväksi

THL kerää koko kokeilun ajan tietoa alueilta sen onnistumisesta ja erilaisista toimintamalleista. Myös kokeilun vaikutusta esimerkiksi raskaudenkeskeytysten määrään seurataan. Lopuksi tuloksista sekä erilaisista toimintamalleista ja käytännöistä kootaan vielä raportti.

Reija Klemetti kertoo, että THL:llä on vuoden 2024 huhtikuuhun asti aikaa koota hankkeen tulokset ja toimittaa ne sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Niiden perusteella tehdään päätöksiä jatkosta. Jos jotain lakisääteistä tulee, se jäänee seuraavan hallituksen päätettäväksi. Silloin päätökset koskevat kaikkia. Nähtäväksi jää, mitä korkeammalla tasolla tehdään. Me toivomme, että hyvinvointialueet tekevät sitä ennen jo omia päätöksiään, Klemetti kertoo STT:lle.

Maksuttomuus lisää sitoutumista ehkäisyyn

Kanta-Hämeessä maksuttoman ehkäisyn kokeilu otettiin käyttöön maaliskuussa muissa kunnissa paitsi Hämeenlinnassa. Hyvinvointialueen maksuttoman ehkäisyn suunnittelija Outi Koskinen kertoo, että syyskuun alusta myös Hämeenlinna saatiin mukaan, ja kokeilu on nyt käytössä koko alueella.

Kokeiluun osallistumisen syynä oli Koskisen mukaan tarve saada yhdenvertainen asema alueen kaikille nuorille taloudellisesta tilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta. Tähän mennessä palveluihin ei ole vielä rynnätty, mutta tietoisuus niistä on kasvanut pikku hiljaa.

– Todella moni nuori on kertonut, että se (maksuttomuus) lisää sitoutumista ehkäisyn käyttöön. Ennen on esimerkiksi annettu kolmen kuukauden tuotteet maksutta ja käyttö on loppunut siihen, kun ne on täytynyt itse maksaa. Olemme voineet sitouttaa nuoria edistämään terveyttään niin, että he voivat nyt käyttää sitä ehkäisyä. Se on iso asia, Koskinen kertoo.

Kokeilussa mukana olevat hyvinvointialueet ovat ottaneet kokeilun käyttöön eri tavoin. THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti kertoo, että 25 vuoden ikäraja ja se, että mukana olisivat kaikki ehkäisykeinot, ovat THL:n suosituksia, mutta käytännössä päätökset on tehty alueilla.