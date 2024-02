Kirvelyä virtsatessa? Kiusallinen tauti lisääntyy Suomessa – Turun seudulla tartunnat tuplaantuivat

Vuonna 2023 seuranta-ajan korkein tippurimäärä

Vuonna 2023 Suomessa kirjattiin 1 328 tippuritapausta. Kyseessä on koko tartuntatautirekisterin seuranta-ajalta korkein havaittu vuotuinen lukumäärä. Jo tänä vuonna helmikuun 12. päivään mennessä on ehditty jo raportoida 163 tippuritartuntaa.

Pelkästään Varsinais-Suomen alueella todettiin viime vuonna 96 tippuritapausta. Määrä on yli kaksinkertainen edellisvuosiin verrattuna, eikä tartunnanjäljityksessä ole kyetty löytämään selkeitä tartuntaketjuja.

Tippuri on alkanut lisääntyä myös muualla Euroopassa.

– Tippuri on seksikontaktissa tarttuva bakteeritauti, joka oli pitkään Suomessa harvinainen. Taudin löytymistä auttoi aiemmin se, että varsinkin miehillä se alkoi usein oireilla jo muutaman päivän kuluttua tartunnasta, jolloin potilaat hakeutuivat nopeasti testeihin ja hoitoon, tartuntataudeista vastaava lääkäri Riitta Ratia kertoo tiedotteessa.

Tippuritartuntojen huimasta kasvusta huolimatta klamydia on edelleen yli kymmenen kertaa tippuria yleisempi seksitauti Suomessa.

Miten tippuri oireilee?

Tippurin itämisaika on yleensä 2–5 vuorokautta, naisilla kuitenkin usein jopa 2–3 viikkoa.

– Tippuri on viime aikoina usein saatu Suomessa tuntemattomalta satunnaiselta kumppanilta, minkä vuoksi mahdollisesti tippuritartuntaa sairastavien henkilöiden tavoittaminen on vaikeaa. Monet tippuritartunnat ovat peräisin ulkomailta, mutta nykyään tippuritartunnat ovat useimmiten saatu Suomessa. Erityisesti miesten välinen seksi on riskitekijä, Tyksin ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Niina Hieta sanoo tiedotteessa.