Yhä useampi nuori muistaa käyttää kondomia, mutta seksitautitilastoissa se ei näy – erityisesti yksi tauti huolettaa lääkäriä

Tippuritapaukset kaksinkertaistuivat vuodessa

– Lähes kaikkia tauteja on viime vuoden aikana raportoitu enemmän kuin edeltävänä vuonna. Erityisen paljon nousua on tippuritapauksissa, mutta myös kuppa- ja hiv-tapausten määrät ovat nousseet, kertoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back HUS:sta.

Tippurista on tullut nuorten naisten tauti, aiemmin sitä löytyi keski-ikäisiltä miehiltä

– Nyt nimenomaan nuorilla ja etenkin nuorilla naisilla on ollut yllättävän paljon oireettomia tippuritartuntoja. Se tuntuu kulkevan käsi kädessä klamydian kanssa, joka on yleensä alle 25-vuotiaiden tauti.

Hiv-tilastoissa näkyvät jo kotimaassaan tartunnan saaneet pakolaiset ja suonensisäisten huumeiden käyttäjät

– Suomeen on saapunut pakolaisia, joilla on jo maahan saapuessaan ollut hiv-diagnoosi ja lääkitys käytössä, mutta meidän rekisteriimme ne tulevat näkyviin uusina tapauksina. Hiv:stä ei siis tarvitse olla sinällään huolissaan.

Kondomin käyttämättömyyteen useita syitä

– Kyseessä on kompleksinen asia, mutta syitä voivat olla esimerkiksi se, että seksin hetki syntyy yllättävässä tilanteessa, jolloin kondomeja ei ole saatavilla. Toisinaan intohimo vie järjen tai tilanteeseen on joutunut pakotettuna.

Seksipositiivinen seksuaalikasvatus edistää turvaseksiä

Keskustelussa on hyvä käydä läpi myös, että seksin hetkellä on vastuussa sekä omasta että toisen hyvinvoinnista.

– On olennaista osata asettua toisen asemaan. Lasten ja nuorten kanssa on tärkeä käydä läpi, että seksiin voi liittyä paljon hyviä, mutta myös haavoittavia asioita. On tärkeää, ettei vain varoitella seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumisesta vaan käydään läpi myös, että jokainen on vastuussa siitä, ettei itse riko toisen koskemattomuutta ilman lupaa.