Ihottuma voikin olla kuppa – näin seksitaudit oireilevat: "Suurin harha on, että jää odottamaan"

– En luottaisi tällaisiin nikseihin, vaan menisin testiin. Kondomi on ainoa, mikä voi ehkäistä tauteja. Bakteerit ja virukset ovat niin paljon näppärämpi kuin ihminen. Ei niitä pelkällä vedellä poisteta, Hiltunen-Back muistuttaa.

"Suurin ongelma ja harha on se, että ihminen jää odottaman oireita"

Kaikkia seksitauteja ei nykykeinoin voi parantaa. Esimerkiksi genitaaliherpes on viruksen aiheuttama, ja kun tartunnan kerran saa, se on ikuinen. Tarjolla kuitenkin on oireita lievittävää lääkehoitoa.