Onko genitaaliherpes sama asia kuin huuliherpes?

– Meillä on kaksi herpesvirusta, ykkönen ja kakkonen. Perinteisesti huuliherpeksen aiheuttaa ykköstyyppi ja genitaalialueiden herpeksen kakkostyyppi, mutta nehän menevät ristiin. Esimerkiksi suuseksissä huuliherpes voi tarttua ihan hyvin genitaaleihin. Oikeastaan ero on siinä, missä herpes sijaitsee: kasvojen alueella puhutaan huuliherpeksestä ja sukuelinten alueella genitaaliherpeksestä, Hiltunen-Back sanoo.

– Jos ajattelee itseään, kai meistä jokainen haluaisi tietää, jos on riski saada tartunta. Jos selvästi tietää sairastavansa klamydiaa, on tärkeää, että kumppani saa sen tiedon ja osaa mennä tutkimuksiin. Mielestäni terve muista välittäminen kuuluu ihmisten väliseen luottamukseen, Hiltunen-Back sanoo.

Jos on tarpeeksi vastuullinen seksiin, on kyettävä kantamaan myös sen seuraukset. Tartunnasta voi kertoa reippaasti – esimerkiksi klamydia on niin yleinen, että sitä on turha hävetä.