Robin Packalen kertoo Instagramissa saaneensa kutsun Linnan juhliin.

Artisti Robin Packalen kertoo Instagramissa saaneensa kutsun Linnan juhliin. Hän postasi Instagram-tarinaansa kuvan kutsusta, jossa komeilee hänen nimensä.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Packalen sai kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle myös viime vuonna.

Tuolloin hän ilmoitti, ettei valitettavasti pääse paikalle, sillä hän oli konsertoimassa Aasiassa yhdessä norjalais-DJ Alan Walkerin kanssa.

– Aion nostaa Suomelle maljan Shanghaista käsin! Packalen kirjoitti tuolloin Instagramissa.