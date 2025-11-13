Robin Packalen kertoo Instagramissa saaneensa kutsun Linnan juhliin.
Artisti Robin Packalen kertoo Instagramissa saaneensa kutsun Linnan juhliin. Hän postasi Instagram-tarinaansa kuvan kutsusta, jossa komeilee hänen nimensä.
Packalen sai kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle myös viime vuonna.
Tuolloin hän ilmoitti, ettei valitettavasti pääse paikalle, sillä hän oli konsertoimassa Aasiassa yhdessä norjalais-DJ Alan Walkerin kanssa.
– Aion nostaa Suomelle maljan Shanghaista käsin! Packalen kirjoitti tuolloin Instagramissa.