Olli Herman sai ensimmäiset onnittelut Popeda-pestistään päiväkodissa: "Olen siellä tuttu näky"

Reckless Love -yhtyeestä tuttu solisti Olli Herman julkisti 1. tammikuuta jymy-yllätyksen, josta hän ei olisi voinut vielä puoli vuotta sitten unelmoidakaan. Eikä olisi tullut mieleenkään, että Pate Mustajärven tilalla voisi olla Popedassa joku muu.

– Mutta niin vain se puhelu ja arpaonni kävi minulle. Ei minussa ole sellaista solua, joka olisi ollut sitä vastaan, Herman kertoi MTV Uutisille 9. tammikuuta.

Ensikosketus Popedaan on Hermanilla jo alakoulun viimeisillä luokilla 5.–6.-luokkalaisena poikana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Popedan Hönö-albumi julkaistiin vuonna 1994, niin olen ollut todella otollisessa iässä, nuori ja vaikutteille altis. En ihan julkaisuvuonna vielä ollut siinä menossa mukana, silloin media ja musiikkikin liikkui vähän hitaammin. Mutta silloin 5.–6.-luokkalaisena se on tapahtunut, kun joku isompi poika on läväyttänyt Popedaa soimaan. Se on tehnyt syvän vaikutuksen nuoreen Hermaniin. Siitä se kipinä syttyi, eikä ole koskaan sammunut.

Iän karttuessa rokkari on käynyt Popedan keikoillakin. Hienoimpana muistona on jäänyt mieleen vuoden 2008 esiintyminen Vantaan Tulisuudelmassa, jossa Herman oli Reckless Loven kitaristin Pepen ja tuottaja Ilkka Virtasen kanssa. Silloin rumpali Lacu Lahtinen ja kosketinsoittaja Pate ”IP” Kivinen olivat juuri liittyneet bändiin.

– Oli uutta energiaa ja virtaa bändissä, ja se teki kyllä suuren vaikutuksen. On tullut ihannoitua varsinkin heidän live-esiintymistään. Sitä on tullut myös opiskeltua ja olen imenyt siitä vaikutteita omaan tekemiseeni.

”Ääneni toimii hiukan eri tavalla kuin Paten”

Treeniksellä Herman on ehtinyt Popedan kanssa käydä jo muutamaan otteeseen. Eniten häntä huimaa materiaalin määrä: Popeda on yhtye, jolla on kymmeniä hittibiisejä.

– Oli keikan mitta mikä tahansa, niin karsintaa joutuu aina tekemään. Tietysti sekin, että ääneni toimii hiukan eri tavalla kuin Paten. Onneksi riittää materiaalia, ja haluammekin löytää vähän erilaista tulokulmaa joidenkin vähän harvemmin kuultujen biisien muodossa. Mutta, että sieltä löydetään juuri ne oikeat, niin se ottaa kyllä raakaa duunia. Tässä on tiukka 2,5 kuukautta edessä. Tehdään hartiavoimin hommia, Herman kertoi.

Herman on uuden Popedan meiningistä kuitenkin jo varsin vakuuttunut.

– Kun klassikoita ja muita useimmin kuultuja kappaleita kuuntelee tuolla treeniksellä ja laittaa välillä puhelimen äänittämään ja kuuntelee taaksepäin, mitä taas tuli tehtyä, niin kyllä se kuulostaa vaan ihan helvetin hyvältä jo nyt. Sen verran hyvillä mielin olen siitä ja uskallan sanoa näin jo tässä vaiheessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Popeda esiintyy ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla Tampereen Tavara-asemalla 30. ja 31 maaliskuuta. Vielä keikka ei tule solistilla uniin.

– Mutta jossain kohtaa varmasti tulee, koska olen kova uneksimaan. Onhan se kieltämättä isoimpia deadlineja ja virstanpylväitä, mitä urallani on tähän mennessä ollut. Olen sen verran kunnianhimoinen tyyppi, että tulen piiskaamaan itseäni paljon ennen sitä ja tulen tekemään paljon töitä, jotta pystyn palvelemaan sekä yleisöä että itseäni sillä keikalla sillä tavalla, ettei kenenkään yleisössä tarvitse lähteä naama väärinpäin pois eikä myöskään minun tarvitse tulla lavalta naama väärinpäin pois.

– Se ottaa paljon toistoja ja tekemistä. Vaikka se on minulle kovin tuttua, niin on se sen verran erilaista, mitä olen tottunut tekemään. Äänirekisteri on Patella aika erilainen kuin minulla, niin joudun soittamaan instrumenttiani aika eri tavalla kuin aikaisemmin. Täytyy saada lihasmuistiin se, miten ne Popeda-biisit lähtee, ettei sitä tarvitse enää lavalla hakea, Herman kertoi.

”Mitään vanhaa emme ole pyyhkimässä historiasta pois”

Palautetta Herman on saanut uudesta aluevaltauksestaan laidasta laitaan. Mustajärven kanssa hän ei ole aiheesta jutellut.

Yleiskuvaltaan kommentointi on ollut positiivista. Vastustavat kommentit Herman kuitenkin ymmärtää todella hyvin itsekin Popedaa ja Mustajärveä pitkään fanittaneena ja sen, ettei solistinvaihdos käy kaikille laatuun.

– Musiikki on kuitenkin siitä hauska asia, että kun biisin artistina julkaisee, niin se ei ole enää artistin omaisuutta, vaan siitä tulee kuulijoidenkin omaisuutta ja jaettua pääomaa. Ymmärrän hyvin, että se saattaa tuntua pyhäinhäväistykseltä, että Popedassa laulaa joku muu kuin Pate Mustajärvi. Haluan heille sanoa sen, että mitään vanhaa emme ole tässä pyyhkimässä historiasta pois. Mutta, jos tämä nyt tuntuu hirveältä jutulta, niin silloin ei Tavara-asemalle kannata tulla katsomaan, Herman naurahti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hermanin siviiliminä suojelee itseään kuitenkin negatiiviselta kommentoinnilta, koska niiden kautta hän ei pysty elämään. Jotkut kommentit ovat kuitenkin yllättäneet toden teolla.

– On tullut jopa sellaisia kommentteja, ettei ole tullut aiemmin mieleenkään mennä katsomaan Popedaa, mutta nyt on tulossa. Tosin tällaiset kommentit ovat olleet erittäin harvassa. On saanut olla todella tyytyväinen, miten avosylin ja mieli avoinna ihmiset valtaosin ottavat vastaan ja suovat minulle ja bändille mahdollisuuden.

– Koska bändihän on käytännössä täysin sama. Vaikka laulaja vaihtuu, niin väitän, että se ydin on edelleen siellä. Sanoin, että treeniksellä kuulostaa jo helvetin hyvältä, mutta se kuulostaa siltä siksi, koska se kuulostaa Popedalta.

Suurin kohteliaisuus, minkä Herman on bändin sisältä kuullut, on se, että häkellyttävän nopeasti korva on uuteen solistiin tottunut. Muut jäsenet ovat muutenkin olleet uskomattoman kannustavia häntä kohtaan, ja treeneissä vallitsee hersyvä huumori sekä lämmin henki.

Popedaan kuuluvat tällä hetkellä Hermanin, Lahtisen ja Kivisen lisäksi kitaristi Costello Hautamäki sekä basisti Alex Hautamäki.

Rokkielämä ja isyys sopivat hyvin yhteen

Suurimman tuen Herman saa kotoaan puolisoltaan Tytiltä ja helmikuussa 2 vuotta täyttävältä Robin-pojaltaan. Tytti oli tosin uudesta pestistä aivan yhtä pöllämystynyt kuin Herman itsekin.

Rocktähteys ja isyys menevät Hermanin mielestä todella hyvin käsi kädessä varsinkin Suomessa: kiertäminen on viikonloppupainotteista, ja kesälläkin pisin työputki on usein torstaista sunnuntaihin.

– Sitten, kun muut isit ovat töissä, niin minulla on hyvinkin paljon aikaa paneutua perhe-elämään, antaa aikaa lapselleni ja olla läsnä. Olen päiväkodissa tuttu näky. Siellä otettiin vastaan ihan ensimmäiset onnittelut tästä pestistä, koska sinäkin aamuna, kun 2. tammikuuta vein pojan päivähoitoon, niin päiväkodin opettajilta tuli ne ensimmäiset onnittelut, Herman kertoi.

Mutta miten käy Reckless Loven?

– Saisinhan minä sen kertoa, mutta pidetään nyt salaisuus, kun pidettiin tämä Popedan laulajuuskin salaisuutena. Kyllä me tammikuun aikana tulemme sen kertomaan. Paljon sekin on kiinnostanut ihmisiä, ja hyvä niin. Siitä saa olla aina tyytyväinen, että ihmiset ovat kiinnostuneita tekemisistäni, koska näillä julkisuusarvoilla pelataan kuitenkin myös musa-alalla, Herman kertoi.