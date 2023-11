Räppäri Jambo pyysi 16-vuotiaana Robin Packalenilta yhteiskuvaa kotibileissä – laulajan alkoholipyyntö hämmensi

– Olen pyytänyt yhteiskuvaa (Robinilta) 16-vuotiaana, kun olimme samoissa bileissä. Se on itseasiassa tämän biisin kansikuvana, Jambo kertoi Huomenta Suomessa.

– Se on mielettömän hauska kuva. Minä en edes muista, että tuollaista kuvaa on otettu. Se oli meidän yhteinen frendimme, joka on ottanut sen kuvan meistä. Kun teimme tätä biisiä, niin äijä nosti sen esiin, Robin jatkoi.