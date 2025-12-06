Robin Packalen edustaa Linnan juhlissa kihlattunsa Aura Ansaharjun kanssa.
Poppari Robin Packalen ja hänen kihlattunsa Aura Ansaharju saapuivat Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle.
Aura Ansaharju oli valinnut ylleen upean vaaleansinisen iltapuvun.All Over Press
Ansaharjulla oli yllään vaaleansininen iltapuku ja siihen sopiva käsilaukku.
Aiemmin tänä vuonna uutisoitiin Packalenin kihlautuneen puolisonsa kanssa.
Packalen sai kutsun Linnan juhliin jo vuonna 2024, muttei päässyt tuolloin paikalle, sillä hänellä oli samaan aikaan keikkakiireitä Aasiassa.