– On vastustaja, on paikka, mutta ei ole päivämäärää, Sundman sanoo MTV Urheilulle.

Myös rahasta on tietysti päästy sopuun. Sundmanin mukaan kyseessä on Heleniuksen uran taloudellisesti suurin ottelu. Jonkin verran suurempi kuin lokakuussa puolalaista Adam Kownackia vastaan käyty kamppailu.

– On se vähän isompi. Tietenkin. Niin kauan, kun voittaa, palkkio hyvin harvoin laskee. Se on ihan hyvä, mutta ei MM-tasoa.

– "Robbe" ei enää mitään turhia otteluita käy. Meillä on yksi päämäärää, silloin pitää olla kova.

"Todella turhauttavaa"

Helenius otti viime lokakuussa uransa toistaiseksi isoimman voiton, kun hän tyrmäsi toistamiseen Kownackin Las Vegasissa. Nyt tuosta ottelusta on kulunut jo kahdeksan kuukautta. Viimeisen 30 kuukauden aikana Helenius on otellut vain kahdesti.

– Onhan se tietenkin todella turhauttavaa. Kun aina on niin lähellä ja sitten taas menee.

Oma vaikutuksensa on ollut koronaviruspandemialla, joka vaikeutti otteluiden järjestämistä vielä talvella. Toinen syy pitkään odotteluun on Sundmanin mukaan se, että Helenius on noussut tasolle, jossa otteluiden järjestäminen vaikeutuu.