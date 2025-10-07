RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo MTV:n Eduskunnan takahuone ohjelmassa, että kuuden kuukauden aikaraja olisi hyvä soveltaa kaikkiin ulkomaalaisiin työntekijöihin.

Hallitus on muuttanut lakia niin, että työperäisellä maahanmuuttajalla on kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ työsuhteen päättyessä, tai hän joutuu poistumaan maasta.

Joidenkin ryhmien, kuten erityisasiantuntijoiden kohdalla aikaa on kuusi kuukautta. Lisäksi työnantajan tulisi ilmoittaa työsuhteen päättymisestä Maahanmuuttovirastoon.

Nämä lakiuudistukset ovat SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan heikentäneet ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla entisestään. Ulkomaalainen työntekijä joutuu tyytymään

– Tämän hallituksen kolmen kuukautta ja maasta pois laki voi itse asiassa aiheuttaa entisestään tilannetta, jossa työntekijät ovat työnantajien armoilla. Työnantaja voi sanoa, että jos nämä ehdot eivät kelpaa joudut pian sitten maasta pois. Eli itse asiassa tämän hallituskauden aikana ongelma on mahdollisesti jopa pahentunut, sanoo Lindtman.

Anders Adlercreutzin mukaan hallituksen lakiin kirjoittamat aikarajat ovat selkeyttänet tilannetta. Samalla hän näkee, että kuuden kuukauden aikaraja kaikille olisi pohtimisen arvoinen asia.

– Nyt kolmesta kuukaudesta, eli siitä viime aikojen käytännöstä on tullut laki paitsi, että hyvin suurelle osalle se on kuusi kuukautta. Varmaan voisi pohtia pitäisikö kuusi kuukautta olla kaikille käytäntö, mutta se on joka tapauksessa kevennys ja parannus siihen nykyiseen, pohtii Adlercreutz.

Lakimuutoksella hallitus on pyrkinyt sitomaan työperäiset oleskeluluvat nykyistä vahvemmin työhön ja tehostamaan niiden valvontaa. Lakimuutos tiukentaisi työttömäksi jääneiden maahanmuuttajien määräaikaa uusien töiden löytämiseen.