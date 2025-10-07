SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi Eduskunnan takahuoneessa nuoruusvuosien erikoisesta työkokemuksesta.

Vaikka Lindtman ei ole tullut hyväksikäytetyksi, kuten viime aikoihin julkisuuteen nousseet ikävät tapaukset, hän muistelee tiettyä tapausta.

– Se oli rakennussiivousta eri työmailla ympäri pääkaupunkiseutua. Haastattelun lopuksi todettiin tervetuloa saat paikan ja tehtiin työsopimuskin siinä samalla. Kysyin milloin se työ alkaa ja he sanoivat soittavansa, kun tulee sopiva kohde.

– Siinä kävi niin, että odotan vielä tänä päivänäkin sitä puhelua.

Työnantaja voi siis edelleen olla yhteydessä Lindtmaniin tarvittaessa.

Katso jutun alussa olevalta videolta, kuinka Lindtman kertoo tapauksesta.