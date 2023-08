Hallitukselta erillisratkaisu: Kolme kuukautta työttömänä ja ulos Suomesta -linjaus ei koske ulkomaalaisia huippuasiantuntijoita, kertoo työministeri Satonen MTV:lle

Moni yritys on kritisoinut tätä, koska jo rekrytointiprosessi voi kestää jopa puoli vuotta. Tämän takia hallitus aikookin räätälöidä erityisratkaisun tällaisille työntekijöille, kertoo Arto Satonen.



– Silloin kun on kyse näistä huippuosaajista, täytyy vielä katsoa tätä järjestelmää, mutta isossa kuvassa tämä on täysin perusteltua, että kun tullaan työluvalla Suomeen niin kauan kun täällä töitä on, niin ollaan maassa, sitten kun työ loppuu, palataan kotimaahan.