RKP:n maahanmuuttoavaus saa tyrmäyksen hallituskumppaneilta

RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan työperäinen maahanmuutto on Suomelle välttämättömyys ja Suomen on pidettävä huolta, että vuotuinen nettomaahanmuutto pysyy yli 40 000:ssa.



– Meillä on demografisia haasteita, meillä on kestävyysvaje, meidän yrityksemme ja meidän teollisuutemme eivät saa tarvitsemaansa työvoimaa. Tämän todellisuuden edessä ei voi ummistaa silmiään, Adlercreutz sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa RKP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.



Helsingin Sanomille Adlercreutz kertoi, että RKP olisi valmis avaamaan hallitusohjelman maahanmuuttokirjausten kohdalta. Hänen mukaansa näin on toimittu myös aiemmin, sillä kolmen miljardin lisäsopeutuksista sopiminen sovitun kuuden miljardin päälle vaati tätä.



– Hallitushan ei voi toimia pelkästään sen tilannekuvan perusteella, mikä sillä oli keväällä 2023, Adlercreutz sanoi HS:n haastattelussa.



Hallituskumppanit eivät vaikuta innostuvan ajatuksesta. Valtionvarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) tyrmää maahanmuuttoon liittyvien hallitusohjelmakirjausten muuttamisen.



– Luonnollisestikaan näitä maahanmuuttokirjauksia ei tulla avaamaan, Purra kommentoi Adlercreutzin näkemystä Maaseudun Tulevaisuudessa.



Pääministeri Petteri Orpo (kok.) torjuu Ylellä ajatuksen hallitusohjelman muuttamisesta.



– Tietenkin elämme ajassa, mutta minusta nyt on parempi, että me noudatamme hallitusohjelmaa. Jos jotain halutaan muuttaa, niin se tehdään yhdessä. Minusta nyt ei ole tarpeen muutoksille, Orpo sanoi.