Dosentti kummastelee yksipuolista Nato-rummutusta: "En näe uhkaa Venäjän hyökkäyksestä Suomeen" – Risto E.J. Penttilän mukaan samoin oletti Ukrainakin

Helo pitää Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä turvallisuuspoliittisesti vallankumouksellisena eikä turvallisuutta vahvistavana, kuten on yleisesti arvioitu.

– Kannatan lämpimästi EU:n pakotepolitiikkaa Venäjälle, EU on toiminut tähän asti oikein viisaasti, on pyritty ehkäisemään sodan eskaloituminen muualle Eurooppaan. Mutta minun on vaikea nähdä tässä mitään erityistä uhkaa Venäjän hyökkäyksestä Suomeen. Ei sellaisesta ole ollut mitään merkkejä, ja Nato-jäsenyys muuttaa sen mahdollisesti huonommaksi.