Pöllöraati: Sanna Marinin Nato-kommentti oli pientä verrattuna Joe Bidenin mokaan – "Käytännössä sanoi venäläisille, että menkää, menkää..."

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) uutistoimisto Reutersille antama lausunto Suomen Nato-jäsenyydestä on herättänyt tällä viikolla kiivasta keskustelua. MTV:n Pöllöraadin mielestä kritiikki on ollut yliampuvaa. Toisaalta tällä viikolla on kuultu suuremmankin luokan sanakömmähdyksiä.