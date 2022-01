Kommentti: Höyhentääkö presidentti Niinistö pääministeri Marinin Nato-lausunnon takia?

Jo viikkoja presidentti Sauli Niinistö on harrastanut ankaraa puhelindiplomatiaa. Soiteltu on puolin ja toisin ainakin USA:n, Venäjän, Ukrainan ja Ranskan presidenteille EU:n ja Naton viskaaleista puhumattakaan.

Suomessa Nato-jäsenyyden kannatus onkin viime aikoina vain lisääntynyt. Venäläiset eivät näytä vieläkään ymmärtävän, että jos tyhmille tsuhnille sanoo ei, niin se tarkoittaa, että valinta on kyllä. Ukraina- ja Nato-pelejään pelaava Venäjä ampuu tässä kohti omaa maalia.

MTV:n uutisten tuoreessa kyselyssä Nato-jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvien määrä on noussut jo 30 prosenttiin ja vastustajien määrä laskenut 43 prosenttiin. 27 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Niinistö ja Putin soittelivat – kumpi voitti?

Venäjän ikipresidentti Vladimir Putin – kunnes vallan anastaa joku muu – on hankkinut sisäpoliittista kannatusta ja sisäpoliittista rauhaa sotimalla. Ensin Georgiassa ja sitten valtaamalla Krimin ja Itä-Ukrainan.

Nyt on menossa Venäjän näyttävä profiilin korotus, joka on saanut lännen reagoimaan ennen näkemättömällä tavalla. Ydinsotakin on jo Yhdysvaltain presidentin suulla ääneen lausuttu, joten höpöpelejä ei enää pelata.