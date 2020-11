Risto E.J. Penttilän kolumni: Palauttaako Biden Pohjoismaat maailmanpolitiikkaan?

Ensiksi se osoitti, että Yhdysvaltain demokraattien piirissä on suurta ihailua pohjoismaita kohtaan. Toki sitä on republikaanienkin piirissä, mutta eri syistä. Republikaanit ihailevat pohjoismaita, koska olemme menestyneet kylmässä ilmastossa, Euroopan viimeisellä rannalla. ”Kun yrittää niin menestyy.” Demokraatit taas ihailevat pohjoismaista yhteiskuntamallia. ”On mahdollista tarjota koulutusta ja terveydenhuolta kaikille.”

Pohjoismainen yhteistyö on rapautunut

Hävittäjävalinta on iso poliittinen valinta

Ratkaisevaa ei ole pelkästään se, mitä Biden tekee. Ratkaisevaa on myös se, mitä Suomi tekee. Jos Suomi valitsee ruotsalaisen hävittäjän, vahvistamme pohjoismaista yhteistyötä, mutta etäännymme Amerikasta. Jos valitsemme amerikkalaisen hävittäjän, vahvistamme suhteita Yhdysvaltoihin, mutta heikennämme pohjoismaista blokkia. Tämä on hävittäjähankinnan paradoksi. Paradoksin vangiksi ei kannata jäädä. Vahva pohjoismainen puolustusteollisuus on joka tapauksessa sekä Yhdysvaltain että Suomen etu. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun päätöstä valmistellaan.