Risto E.J. Penttilän kolumni: Joe Bidenistä on tulossa mies, joka lopetti lännen – tänään pidettävä kokous on historiallisen tärkeä

Presidentti Joe Bidenin piti yhdistää länsi. Afganistanin kaoottisen vetäytymisen myötä hänestä on tulossa mies, joka lopetti lännen. Sosiaalisessa mediassa kiertävän vitsin mukaan Joe Bidenin ulkopolitiikka eroaa Donald Trumpista siinä, että nykyisen hallinnon ulkoministeri puhuu ranskaa.

Tämän päivän G7-kokouksen asialistalla on vain yksi kysymys: pitäisikö Kabulista vetäytymisen aikataulua lykätä. Britannia ja Ranska ovat vaatineet lisäaikaa evakuointiin. Yhdysvallat on ollut kahden vaiheilla. Taleban on ilmoittanut, että jatkoaikaa ei myönnetä.

Kysymys kuuluu, saako G7 aikaan selkeän suunnitelman, jota se lähtee toteuttamaan. Jos tuloksena on toisaalta-toisaalta julkilausuma, on Taleban voittanut. Länsi on joutunut nöyrtymään vihollisen edessä, jota vastaan se on kaksikymmentä vuotta sotinut. On vaikea nähdä, miten samainen länsi voisi ryhtyä uskottavasti vastustamaan Kiinaa.

Molemmat vaihtoehdot ovat vaikeita. Jos G7 pitää kiinni nykyisestä aikataulusta, ei kaikkia länsimaiden kanssa yhteistyötä tehneitä henkilöitä saada evakuoitua. Afganistanin naisten, tyttöjen ja koko afgaaniväestön kohtalo on talibanien käsissä. Jos G7 päättää pitkittää aikataulua, on olemassa vaara, että Taliban aloittaa kostotoimet. Vaarassa ovat sekä afgaanit että evakuointia toteuttavat joukot.

Todennäköisin vaihtoehto on taloudellinen painostus. Afganistan on täysin riippuvainen ulkomaisista rahoittajista. Kehitysapu, IMF:n antamat lainat ja korona-avustukset ovat sen talouden perusta. Lähestulkoon kaikki Talebanin rahat ovat jäädytettyinä ulkomaisissa pankeissa. Ellei länsi vapauta näitä rahoja, on Talebanin mahdotonta saada taloutta jaloilleen lyhyellä aikavälillä.

Miten Taleban menestyy ja tarvitseeko se Kiinaa?

Hieman pidemmällä aikavälillä – muutaman vuoden sisällä – on Talebanilla kuitenkin vaihtoehtoja. Nopein niistä on huumekaupan lisääminen. Ratkaisevan tärkeä on kuitenkin Kiinan rooli. Ryhtyykö Kiina rahoittamaan Afganistania länsimaiden sijaan? Afganistan on Kiinalle tärkeä kolmesta syystä. Ensiksi karkaaminen Kabulista osoittaa, että Yhdysvaltain vaikutusvalta on laskussa. Toiseksi Afganistanissa on runsaasti harvinaisia maametalleja, joita Kiina tarvitsee taloutensa sähköistämiseen ja vihreään siirtymään.

Kolmanneksi Afganistan sijaitsee uuden Silkkitien (eli Vyö ja Tie -hankkeen) kannalta keskeisessä paikassa. Se yhdistää Euraasian tärkeät kuljetusreitit pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Houkutus ottaa mittaa lännen päättäväisyydestä on varmasti suuri.

Mitä G7 päättää? Lähteekö se uhmaamaan Talebania? Mikä on Kiinan vastaveto? Lähteekö se uhmaamaan länttä?

Tämän päivän G7-kokous kertoo, löytyykö länsimaiden johtajien piirissä yksituumaisuutta. Vai hyväksymmekö, että Yhdysvaltain ylläpitämä maailmanjärjestys on ohi? Näkemiin Pax Americana, tervetuloa Pax Sinica? Tästä on kysymys tänään.