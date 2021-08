Suomi koulutti afgaaneja hyödyntämään "maailman rikkaimpia" mineraalivaroja – nyt taidot voidaan valjastaa Talebanin käyttöön, mutta apuun tarvitaan Kiinan kaltaista mahtia

Afganistan on maa, jossa luonnonvarat ovat todella mittavat. Maan mineraalivaroja on kuvattu jopa maailman rikkaimmiksi.

Niiden arvoksi on arvioitu jopa 1–3 biljoonaa, eli jopa 3000 miljardia dollaria. Maan mineraalivalikoimaan kuuluu kultaa, hopeaa, kuparia, rautaa, platinaa, kromiittia, litiumia, alumiinia ja jopa uraania.

Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan maalla on 60 miljoonaa tonnia kuparia, 2,2 miljardia tonnia rautamalmia ja 1,4 miljoonaa tonnia harvinaisia maametalleja, kuten kultaa, hopeaa ja litiumia. Harvinaisten maametallien määrä on maailman suurimpia.

Syynä on maan sekava tila jo ennen Talebanin valtaantuloakin. Maahan ei ole haluttu investoida turvallisuustilanteen vuoksi. Laajamittaisen kaivostoiminnan käynnistäminen vaatisi aluksi infrastruktuurin rakentamista, eli esimerkiksi teitä ja rautateitä.

Tilannetta ei ole helpottanut myöskään osaamispula, jota on pyritty parantamaan esimerkiksi kehitysyhteistyön kautta.

Suomikin on ollut mukana hankkeessa, jossa afganistanilaisia on koulutettu malminetsintään. Tavoitteena on ollut kehittää mineraalien hyödyntämistä, minkä kautta parantaa Afganistanin taloutta ja luoda yhteiskuntaan suotuista kehitystä.