Internetyhteyksiä valvovan NetBlocksin mukaan alle yksi prosentti Afganistanin yhteyksistä toimi maanantaina.
Afganistania hallitsevat Taleban-sissit ovat katkaisseet maan tietoliikenneyhteydet täysin, kertoivat hallituslähteet maanantaina.
– Vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja ei ole: pankkisektori, tulli, ihan kaikki ympäri maata tuntevat vaikutukset, kertoi nimettömänä pysytellyt lähde uutistoimisto AFP:lle.
Internetyhteyksiä valvovan NetBlocksin mukaan alle yksi prosentti Afganistanin yhteyksistä toimi maanantaina, eli katkos oli totaalinen.
Talebanit aloittivat internetyhteyksien rajoittamisen aikaisemmin syyskuussa, kun useiden alueiden nopeat yhteydet katkaistiin täysin. Nettiyhteydet ovat ympäri Afganistania olleet erittäin hitaita ja usein poikki jo useita viikkoja.
Balkhin maakunnan edustaja Attaullah Zaid kertoi jo pari viikkoa sitten, että valokuituyhteydet maakunnassa kielletään kokonaan maakunnan johtajan määräyksestä. Syynä oli Zaidin mukaan "paheiden estäminen".