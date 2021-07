MTV haastatteli CIA:n erikoistutkijan, joka kutsuu Bidenin Afganistanin joukkojen vetäytymistä uhkapeliksi

Presidentti Joe Biden on luvannut amerikkalaisjoukkojen poistuvan maasta ensi kuun loppuun mennessä ja suurin osa on jo lähtenyt. Talibanin nousun pelätään johtavan sisällisotaan ja vievän oikeuksia erityisesti afgaaninaisilta.

– Vetäytymispäätös on virhe. En ymmärrä sen logiikkaa terrorismin vastaisen taistelun näkökulmasta. Uskon, että päätös on tehty Yhdysvaltain kotimaan politiikka mielessä, sanoo johtava tutkija Clarke The Soufan Center -tutkimuslaitoksesta.