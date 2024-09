Ukrainan suunnitelman neljä kohtaa paljastuivat – Risto E. J. Penttilä: "Pettymys"

Zelenskyi käyttää rauhansuunnitelmastaan nimitystä voitonsuunnitelma. Siinä on neljä peruspilaria ja niiden sisältö on kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan "pettymys".

Suunnitelman tavoite on sama, josta Ukraina on puhunut käytännössä Venäjän suurhyökkäyksen alusta lähtien.

Liian vähän liian myöhään

Kansainvälinen yhteisö on juhlapuheissa muistanut tukea näitä Ukrainan tavoitteita. Ex-pääministerin Sanna Marinin (sd.) lausunto "tie ulos konfliktista on se, että Venäjä poistuu Ukrainasta" summasi länsimaiden teoreettisen tuen lokakuussa 2022.

Erityisesti Euroopan suurvaltojen käytännön tuki on ollut toistuva kritiikin aihe läpi sodan. "Liian vähän liian myöhään", summaa Risto E. J. Penttilä.

Venäjä on myös tehnyt toistuvasti selväksi, ettei sillä ole aikomustakaan vetäytyä valloittamiltaan Ukrainan alueilta. Venäläisjoukot miehittävät noin viidennestä Ukrainan pinta-alasta.

Neljä pilaria

Ensimmäinen näistä on lupa käyttää pitkän kantaman aseita Venäjän puolella. Asia on ollut esillä pitkään ja sen kuvio on tuttu. Ukraina joutui aiemmin lobbaamaan pitkään sekä taistelupanssarivaunuja että hävittäjiä länsimailta. Molempia se lopulta sai.