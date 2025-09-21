Bagramin lentotukikohta oli noin 20 vuotta Yhdysvaltain hallinnassa. Trump haluaa nyt tukikohdan takaisin Afganistanin Taleban-hallinnolta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Afganistania luovuttamaan Bagramin lentotukikohdan Yhdysvaltojen haltuun.

– Jos Afganistan ei anna Bagramin lentotukikohtaa takaisin niille, jotka sen rakensivat, Yhdysvalloille, pahoja asioita tulee tapahtumaan, Trump uhkasi Truth Social -palvelussaan lauantaina paikallista aikaa.

Myöhemmin lauantaina Trump ei suostunut vastaamaan toimittajan kysymykseen siitä, harkitseeko hän maajoukkojen käyttämistä Bagramin saamiseksi takaisin.

– Keskustelemme nyt Afganistanin kanssa, ja haluamme sen takaisin ja pian, välittömästi. Ja jos he eivät suostu siihen, näette mitä aion tehdä, Trump sanoi.

Yhdysvaltojen johtama koalitio syrjäytti Talebanin Afganistanin johdosta vuonna 2001 WTC-iskujen jälkeen.

Alkujaan 1950-luvulla rakennettu Bagram oli noin kaksi vuosikymmentä Yhdysvaltain asevoimien hallinnassa. Yhdysvallat laajensi lentotukikohtaa merkittävästi 2000-luvulla.

Taleban otti Afganistanin ja Bagramin tukikohdan takaisin hallintaansa vuonna 2021 sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisjoukot olivat vetäytyneet maasta.

Talebanin mukaan Trumpin vaatimukset Bagramin lentotukikohdan haltuun saamisesta ovat mahdottomia.

– opimus edes tuumasta Afganistanin maaperää ei ole mahdollinen. Me emme tarvitse sitä, sanoi Afganistanin puolustusministeriön kansliapäällikkö Fasihuddin Fitrat sunnuntaina.

Trump: Kiinan ydinaseet yksi syy

Trump nosti jo Britannian-vierailunsa aikana esille, että Yhdysvallat pyrkii saamaan Bagramin lentotukikohdan takaisin hallintaansa.

Trump sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvallat haluaa lentotukikohdan takaisin muun muassa siksi, että se sijaitsee lähellä aluetta, jossa Kiina valmistaa ydinaseitaan.

Trump sanoi lisäksi, että Yhdysvaltojen oli tarkoitus pitää Bagramin lentotukikohta hallussaan senkin jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyisi Afganistanista. Trumpin ensimmäisen presidenttikauden hallinto sopi vuonna 2020 Talebanin kanssa Qatarin Dohassa käytyjen neuvottelujen päätteeksi, että Yhdysvallat vetäytyy täysin kaikista sotilastukikohdista Afganistanista.

Torstaina Afganistanin Taleban-hallinnon ulkoministeriön edustaja Zakir Jalal kommentoi Trumpin Bagram-puheita X-viestipalvelussa.

– Afgaanit eivät ole historian saatossa hyväksyneet sotilaallista läsnäoloa, ja tämä mahdollisuus tyrmättiin täysin Dohan neuvotteluissa ja sopimuksessa, mutta ovi muunlaiselle sopimukselle on avoin, Jalal kirjoitti BBC:n mukaan.

Trumpin hallinnon sopiman vetäytymisen takaraja koitti Joe Bidenin presidenttikaudella vuonna 2021. Trump on toistuvasti syyttänyt Afganistanin kaoottisesta vetäytymisestä Bideniä.