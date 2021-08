Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan kommentti: Afganistanin virhearvioiden verisistä seurauksista Biden ja miljoonat siviilit maksavat kalliisti

– Vetäytymispäätös on virhe. En ymmärrä sen logiikkaa terrorismin vastaisen taistelun näkökulmasta. Uskon, että päätös on tehty Yhdysvaltain kotimaan politiikka mielessä, sanoi johtava tutkija Clarke The Soufan Center -tutkimuslaitoksesta MTV Uutisten haastattelussa.

Amerikkalaisten virhearvio oli kuitenkin se, etteivät he halunneet uskoa, kuinka korruptoitunut afgaaniarmeija on. Afgaanijoukkojen nopean romahtamisen syynä on myös se, etteivät he usko itseensä viime vuosina voimistunutta Talebania vastaan.