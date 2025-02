Päätoimittajan kommentti: Hengennostatushöpötys Ukrainan voitosta voidaan nyt lopettaa

Ukrainalle tarjotaan katkeria rauhanehtoja, jotka sen on kuitenkin pakko hyväksyä, kirjoittaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

Keskiviikko 12. helmikuuta 2025 jää historiaan. Hyvää: Se on päivä yksi kohti Venäjän hyökkäyssodan päättymistä Ukrainassa. Huonoa: Käytännössä Yhdysvallat pakottaa Ukrainan rauhaan, jonka ehdot ovat Ukrainalle epäedulliset.

Donald Trump ja hänen lakeijansa ovat heti valtaan päästyään jysäytelleet pommeja harva se päivä ja vähän joka ilmansuuntaan: Grönlantiin, Panamaan, Kanadaan, Gazaan – ja nyt Ukrainaan.

Trumpin puolustusministeri Pete Hegseth paalutti lähtöasetelman Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvotteluihin Brysselissä ennen Naton puolustusministerien kokousta: Ukrainan pitää hyväksyä aluemenetykset, eikä maan Nato-jäsenyys ei ole rauhanneuvottelujen pelimerkki.

Kun vielä samaan syssyyn tuli tieto Trumpin puheluista Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa – tässä järjestyksessä – on selvää, että nyt alkoi rauhaanpakottaminen.

Yllättikö tämä todella?

Euroopassa ensi reaktiot Hegsethin lausuntoihin ovat olleet järkyttyneitä. Kuvaava on Suomen ulkoministerin Elina Valtosen (kok.) kommentti MTV Uutisille Seitsemän uutisten suorassa lähetyksessä keskiviikkona: ”Itse valmistaudun neuvotteluihin vähän eri tavalla kuin antamalla myönnytykset heti ensimmäisenä päivänä.”

4:37 Näin ulkoministeri Valtonen kommentoi Trumpin ja Putinin puhelua MTV:lle

Tällaiset reaktiot (Valtonen ei ole ainoa) ovat ymmärrettäviä, mutta jossain määrin myös kummallisia. Hegsethin kommentit eivät ole voineet tulla puskista, sillä tämänkaltaiset ajatukset ovat olleet esillä republikaanien taustavaikuttajien puheissa jo viikkokausia. Sitä paitsi vihiä Trump antoi aikeistaan jo ennen valtaannousuaan.

Jostain syystä moni eurooppalainen johtaja, Suomen kokoomuslainen ulkopolitiikan johto mukaan lukien, on jäänyt toistamaan kulunutta, sodan alkuajoilta asti pyörinyttä levyä Ukrainan voitosta. Katetta tälle puheelle ei ole ollut enää pitkään aikaan.

Rintamalla tilanne on jämähtänyt, ja on tullut selväksi, ettei Ukrainalla ole voimia menettämiensä alueiden takaisinvaltaukseen. Länsivaltojen tuki Ukrainalle riittää nykyisen asetelman säilyttämiseen, mutta ei yhtään enempään.

Sankarin viitta on kelvannut aivan liian harvoille

Katse kääntyy myös ukrainalaisiin itseensä. He ovat taistelleet sankarillisesti, mutta sankarin viitta on kelvannut aivan liian harvoille. Mobilisaatio on epäonnistunut, ja merkittävä osa asekuntoista nuorisoa pakoilee armeijaa. Jopa lääkäreitä on ollut vaikea saada rintamapalvelukseen omilta praktiikoiltaan Länsi-Ukrainasta. Sellaista yhtenäistä ja uhrivalmista kansakuntaa, jonka Suomi kykeni nostamaan Neuvostoliittoa vastaan talvisodassa, ei Zelenskyillä koskaan ole ollut.

Yhdysvalloilla on vipuvarsi Ukrainaan, koska se tietää, että Ukraina ei sodi montakaan päivää ilman sen aseita ja rahoja. Zelenskyi tietää saman, ja siksi hän joutuu nielemään kalkin ja sen jälkeen syöttämään sen omille kansalaisilleen. Suomessa keksittiin jatkosodan jälkeen termi torjuntavoitto kuvaamaan hävityn sodan lopputulosta. Sille saattaa olla käyttöä myös Ukrainan tulevassa historiankirjoituksessa. Paljon menetettiin mutta itsenäisyys säilyi.

Lähiaikoina nähdään, mikä on Trumpin ote Putinista. Mitkä ovat turvatakuut, joilla USA karkottaa Putinin Ukrainan kimpusta? Olisi eurooppalainen painajainen, että Putin pääsee kuin koira veräjästä, vaikka hänen vastuullaan on kolme vuotta kestänyt täysimittainen sota lähinaapurin itsemääräämisoikeuden murskaamiseksi. Tämäkin mahdollisuus on pakko ottaa todesta.

Keskellä suurvaltapoliittista isojakoa ja tuskaista pohdintaa oikeudenmukaisuudesta pitäisi kuitenkin muistaa myös tavallisia ihmisiä.

Ukrainalaiset sotilaat ovat olleet rintamalla kuolemanvaarassa liian kauan. Siviilit ovat sodan suurimpia sijaiskärsijöitä. Sodan päättyminen olisi kaikille valtava helpotus. Heidän mielestään huono rauha saattaa sittenkin olla se parempi vaihtoehto.