Iäkäs pariskunta tapasi lapsensa Qatarissa, johon heidän koneensa laskeutui vankeuden päätyttyä. Katso perheen jälleennäkeminen videolta!
Taleban pidätti aiemmin tämän vuoden helmikuussa iäkkään brittipariskunnan, jotka pääsivät perjantaina vapauteen.
Afganistanin sisäministeriö pidätti Barbie Reynolds, 76, ja hänen aviomiehensä Peterin, 80, heidän ollessa matkalla kotiinsa Keski-Afganistaniin.
Maaliskuussa heidät siirrettiin korkean turvaluokituksen vankilaan Kabuliin, jossa heitä pidettiin ilman syytteitä.
Pariskunta vapautettiin perjantaina ja lennätettiin Dohaan Qatarin johtaman sovittelun myötä.
Katso perheen näkeminen lentokentällä videolta!
Video: UK Sky / ENEX