Risto E. J. Penttilä: Ukraina-suunnitelma muistuttaa Suomelle tehtyjä vaatimuksia: "Ei Zelenskyi kauaa pysyisi vallassa" 8:21 Katso video: Yhdysvaltain salassa valmistelemat rauhanehdot olisivat kova isku Ukrainalle. Julkaistu 20.11.2025 16:32 Valtteri Kykkänen valtteri.kykkanen@mtv.fi Julkisuudessa esitelty suunnitelma on kansainvälisen politiikan asiantuntijan mukaan sellainen, jota Ukrainan on käytännössä mahdotonta hyväksyä. Hän vertaa rauhansuunnitelman pohjaa Suomelle esitettyihin vaatimuksiin toisen maailmansodan lopussa. Mediassa on viime päivinä kerrottu Yhdysvaltojen ja Venäjän työstämästä salaisesta Ukrainan rauhansuunnitelmasta. Asiasta on uutisoinut muun muassa amerikkalaismedia Axios, jonka mukaan suunnitelmassa olisi 28 kohtaa ja sen inspiraationa toimii presidentti Donald Trumpin 20-kohtainen Gaza-suunnitelma. Ukraina-suunnitelma jakautuisi Axiosin mukaan karkeasti neljään osa-alueeseen: Rauha Ukrainassa, turvatakuut, turvallisuus Euroopassa ja Yhdysvaltojen tulevaisuuden suhde Venäjään ja Ukrainaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan suunnitelmaan kuuluisi vaatimus Ukrainan asevoimien koon puolittamisesta 400 000 henkilöön. Lisäksi Krimin niemimaa sekä muita Venäjän Ukrainalta valtaamia alueita tunnustettaisiin venäläisiksi. Listalla on tiettävästi myös venäjän kielen tunnustaminen viralliseksi kieleksi Ukrainassa. Lue myös: Axios: USA ja Venäjä tekevät salassa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan – tämä siitä tiedetään Erittäin huono ajoitus Ukrainan kannalta MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä toteaa, että tiedot rauhansuunnitelmasta tulevat Ukrainan kannalta erittäin huonoon aikaan. Hän viittaa suureen korruptioskandaaliin, josta kerrottiin julkisuuteen viime viikolla. Ukrainan energiasektorilla epäillään mittavaa rahanpesua ja lahjontaa, ja epäilyt ulottuvat maan hallintoon ja presidentti lähipiiriin.





Volodymyr Zelenskyin

– Skandaalilla on vaikutuksia Ukrainan sisäiseen kestävyyteen ja mahdollisesti jopa EU:n haluun auttaa pidemmällä aikavälillä ja Yhdysvallatkin vähän käyttää tätä hyväkseen, Penttilä sanoo.

Varmoja tietoja rauhansuunnitelmasta ei juuri ole, mutta tähän mennessä kuullun perusteella Penttilä tekee vertauksen Ukrainan ja Suomen välillä. Kuten Suomi vuonna 1944, myös Ukraina saa eteensä vaatimuksia alueluovutuksista sekä asevoimien koon ja asejärjestelmien merkittävästä rajoittamisesta. Tosin Suomi oli tuolloin käytännössä aivan yksin, kun taas Ukrainalla riittää tukijoita.

Venäjä ei ole perääntynyt omista vaatimuksistaan käytännössä lainkaan eikä uusi mahdollinen rauhansuunnitelma ole muuttamassa asetelmaa. Venäjän vaatimukset ovat edelleen maksimalistisia, sanoo Penttilä.

Toisaalta Venäjä ei ole saavuttanut yhtä tärkeimmistä tavoitteistaan eli Ukrainan johdon vaihtamista ja maan puhdistamista "natseista". Ukrainan täydellinen alistaminen Venäjän vasalliksi ei ole onnistunut.

Mahdottomat ehdot

Julkisuudessa esitelty suunnitelma on Penttilän mukaan sellainen, jota Ukrainan on käytännössä mahdotonta hyväksyä.

– Jos Ukraina tähän suostuisi, niin siellä ei Zelenskyi kauaa pysyisi vallassa, kun muutenkin hallintoa kohtaan tulee nyt kritiikkiä.

Yhdysvallat on patistanut osapuolia rauhaan nopealla aikataululla toistaiseksi laihoin tuloksin. Penttilä näkee Yhdysvaltojen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi, että nyt neuvottelut voisivat todella alkaa. Samalla Trumpin, Putinin ja Zelenskyin tapaaminen voisi toteutua. Penttilän mukaan Trump tunnetusti pitää korkean tason tapaamisista, vaikka niiden tulokset jäisivät laihoiksi.

– Uskon, että Ukraina panee hanttiin tälle paperille, mutta kuitenkin niin ettei Trumpia suututeta. Koska siitä on huonoja kokemuksia.

Kaksi skenaariota jatkosta

Penttilä hahmottelee jatkoaskelten kannalta Ukrainalle hyvän ja huonon lopputuloksen. Huono olisi se, että tuki Ukrainalle murenisi ja Venäjä olisi neuvotteluprosessissa niskan päällä.

– Hyvä olisi se, että Yhdysvallat jatkaa sanktioita venäläisiä öljy-yhtiöitä kohtaan ja jatkaisi asetoimituksia. Eli pantaisiin kova kovaa vastaan, jolloin Venäjä tajuaisi joutuvansa myös tekemään kompromisseja, Penttilä sanoo.

– Mutta on hyvin vaikea sanoa, johtaako tämä mihinkään vai onko tämä joku pieni pyrähdys, jonka jälkeen Yhdysvallat kiinnittää taas huomiota muihin asioihin.

Seuraava askel on Penttilän mukaan Euroopan halu tulla prosessiin kunnolla mukaan. Myös Suomen rooli välittäjänä voi nousta esiin. Kun aiemmin Suomi toimi viestinviejänä idän ja lännen välillä, on roolina nyt Euroopan ja Ukrainan näkemysten viestiminen Trumpin hallinnolle.