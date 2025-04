Risto Dufva puhuu "märästä päiväunesta" – lataa Jokereista tilanteesta tiukan ilmoituksen

Nyt se sitten toteutuu. Helsingin Jokerit pelaa tämän kevään liigakarsinnoissa Lahden Pelicansia vastaan. Jokerit varmisti paikkansa karsinnoista, kun se kaatoi Mestiksen finaaleissa Iisalmen Peli-Karhut voitoin 4–1. Jokereiden päävalmentaja Risto Dufva kommentoi tulevaa sekä asemansa että urheiluromantikon viitan alta.

Jokerit juhlisti Mestiksen mestaruutta maanantaina Espoossa, missä paikan päällä oli lähes 7 000 katsojaa. Mökä oli korviahuumaava koko mittelön ajan.

– Kyllähän tuo (Mestis-huipennus) näytti paikkansa, vaikka voittaja menikin liigakarsintoihin. Tuohon saatiin oma huippu rakennettua, niin kuin asiaan kuuluu, Jokereiden päävalmentaja Risto Dufva miettii MTV Urheilulle.

Jokereiden valtava yhteisö näytti voimansa jo runkosarjan aikana – puhumattakaan Mestiksen pudotuspeleistä. Tunnelman osalta Jokerit on pelannut käytännössä koko ajan kotiotteluita, niin Helsingissä, Vantaalla, Kuopiossa kuin Espoossa.

– Joka kerta, kun pystymme tarjoamaan elämyksiä, onhan se uniikkia ja hienoa. On vaikea verrata menneeseen, kun paikat ovat niin erilaisia. Kyllähän tämä on ollut… omanlaisensa juttu, Dufva hakee sanojaan.

Jokereiden kevään Mestis-menestys perustui muun muassa siihen, miten vahvasti se pystyi puolustamaan eri vastustajia vastaan. Sen päälle Jokerit on saanut vastuunkantajia leveältä rintamalta.

– Meille tuli tiettyjä haasteita kokoonpanon suhteen – esimerkiksi maanantaina. Sellaisia ”force majoreita”, jotka vaikuttivat selvästi suorittamiseen. Otimme yhteensä 11 voittoa ja kärsimme kaksi tappiota. Voitoista tässä kuitenkin pelataan. Se on selvää, että parempaan pitää pystyä, kun lähdemme haastamaan liigajoukkuetta. Nyt asetelma muuttuu, sillä olemme olleet Mestiksessä haastettavana koko ajan ja nyt me olemme haastajia. Lähtökohta on kuitenkin se, että ehkä yhtä tai muutamaa pelaajaa lukuun ottamatta kukaan ei päässyt syksyllä liigajoukkueen sopimuspelaajaksi. Nyt katsotaan sitä, että miten olemme saaneet prosessiamme eteenpäin vuoden aikana, Dufva miettii.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Risto Dufva (vasemmalla, etualalla) ja Jokerit juhlistivat Mestiksen mestaruutta maanantaina Espoossa.Tomi Natri /All Over Press

Muisto vuosien takaa

Dufvan edellinen liigakarsintakokemus on niin kaukaa, että kokenut valmentajavelho pääsee hörähtelemään nuoremman toimittajan suuntaan.

– Ei poika muista! Dufva heittää naururemakan keskellä.

– Olin viimeksi tasan 30 vuotta sitten liigakarsinnoissa mukana.

Dufva toimi tuolloin SaPKon päävalmentajana.

– Nauroin juuri, kun meillä oli Liigan kanssa palaveri, missä Jussi Markkanen (Liigan urheilujohtaja) oli paikalla. SaiPa oli silloin samoissa karsinnoissa mukana. Hän (Markkanen) oli maalissa ja mää olin päävalmentajana. Totesin, että näin se aika muuttui, Dufva virnistelee.

Tuleeko mieleen muistikuvia noilta ajoilta?

– Muistan sen, kun pelasimme Savonlinnassa Ilvestä vastaan ja viimeiset katsojat roikkuivat kattopalkeissa kiinni. Jäähalli oli niin turvoksissa. Muistan myös sen, kun voitimme yhden pelin Tampereella, Dufva heittää.

Mitä ajattelet tulevasta eli teidän ja Pelicansin karsinnoista?

– Nyt nähdään tämä koko kiekkoyhteisön huutama märkä päiväuni eli se, että karsinnat tulevat takaisin. Nyt katsotaan, että mitä ne tarkoittavat. Tässä on ollut kaikennäköistä välissä. On ollut tasonmittauksia, on ollut puolivillaisia, kabinettia sun muuta. Sikäli mikäli olen ymmärtänyt, niin nämä ovat ihan oikeat karsinnat. Nyt nähdään, että mitä tapahtuu. Odotan erittäin suurella innolla ja mielenkiinnolla tulevaa, Dufva tunnelmoi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jokerit kohtaa liigakarsinnoissa Pelicansin.Tomi Natri /All Over Press

”Paras asetelma”

Jokerit aloitti valmistautumisensa tulevaa Pelicans-sarjaa varten tiistaina – joukkueen yhteisen palaverin muodossa.

– Nyt tämä homma muuttuu vielä enemmän pelaajien peliksi siksi, koska meillä on paljon sellaisia kavereita, jotka haluavat olla isona liigapelaajia. He pääsevät näyttämään sen, että mitä he osaavat, Dufva mainitsee.

Dufvan mukaan hän ei ole seurannut sen suuremmin Pelicansin tekemisiä kauden aikana. Selvää on kuitenkin se, että Jokereiden henkinen asetelma on huomattavasti parempi kuin Pelicansilla.

Jokerit on voittanut koko kauden ajan, kun taas Pelicans on kokenut useita karvaita pettymyksiä.

Pelicans tipahti runkosarjan viimeisellä kierroksella pudotuspelien ulkopuolelle. Lauantaina varmistui puolestaan se, että lahtelaisjoukkueen kausi jatkuu liigakarsinnoissa, kun se hävisi playout-sarjan Jukureille.

– Olemme nähneet omissa sarjoissamme sen, että kun pelit etenevät, niin viisas joukkue oppii pelaamaan ja ymmärtää, että mikä toimii tämmöistä ja tämmöistä joukkuetta vastaan. Meidän pitää tutkia tuota nyt, Dufva miettii, ladaten perään:

– Haastajan rooli on kuitenkin paras asetelma urheilussa, Jokerit-luotsi ilmoittaa napakasti.

Dufva ei puhu millään tavalla siitä, että Jokereiden olisi pakko nousta Liigaan.

– Se on aivan mahtava juttu, että meidän joukkueemme ja yksittäiset pelaajat pääsevät näyttämään osaamistaan liigajoukkuetta vastaan, Dufva summaa.

Pelicansin ja Jokereiden liigakarsintasarja alkaa 8. huhtikuuta eli ensi tiistaina Lahdessa. Sarja pelataan paras seitsemästä -systeemillä.