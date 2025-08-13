Mestari-KalPaa tukistettiin tulisesti – armotonta kohtelua "ensi-illassa"

Hallitseva Suomen mestari KalPa avasi kautensa tänä iltana harjoitusotteluiden merkeissä. Päävalmentaja Sami Tervosen "ensi-ilta" ei ole lähtenyt käyntiin tuloksen osalta kaksisesti vieraskentällä Mikkelissä.
Viime sesongin päätteeksi playout-sarjassa pelastautunut Jukurit paineli harjoituspelin avauserässä 3–0-johtoon KalPan kustannuksella. Maaleista vastasivat Jeremi Tammela, Connor Ford ja Topias Hynninen.
Liekö mikkeliläisten väkevän sisääntulon taustoilla parempi pelituntuma, sillä Jonne Virtasen valmentama joukkue isännöi harjoitusturnausta jo viime viikonloppuna.
Keväällä SM-kultaa voittaneelle KalPalle treenimatsi on kauden ensimmäinen. Samalla Petri Karjalaisen paikan päävalmentajana perinyt Sami Tervonen toimii ensimmäistä kertaa pääkäskijänä joukkueen penkin takana.
KalPa sai kaksi kavennusmaalia aikaan päätöserässä, mutta voiton vei Jukurit luvuin 3–2.
