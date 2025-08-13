Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Pistepörssi
Sarjataulukko

Mestari-KalPaa tukistettiin tulisesti – armotonta kohtelua "ensi-illassa"

1.05124827
Jonne Virtanen.Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 13.08.2025 19:27(Päivitetty 25 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Hallitseva Suomen mestari KalPa avasi kautensa tänä iltana harjoitusotteluiden merkeissä. Päävalmentaja Sami Tervosen "ensi-ilta" ei ole lähtenyt käyntiin tuloksen osalta kaksisesti vieraskentällä Mikkelissä.

Viime sesongin päätteeksi playout-sarjassa pelastautunut Jukurit paineli harjoituspelin avauserässä 3–0-johtoon KalPan kustannuksella. Maaleista vastasivat Jeremi Tammela, Connor Ford ja Topias Hynninen

Liekö mikkeliläisten väkevän sisääntulon taustoilla parempi pelituntuma, sillä Jonne Virtasen valmentama joukkue isännöi harjoitusturnausta jo viime viikonloppuna.

Keväällä SM-kultaa voittaneelle KalPalle treenimatsi on kauden ensimmäinen. Samalla Petri Karjalaisen paikan päävalmentajana perinyt Sami Tervonen toimii ensimmäistä kertaa pääkäskijänä joukkueen penkin takana.

KalPa sai kaksi kavennusmaalia aikaan päätöserässä, mutta voiton vei Jukurit luvuin 3–2.

Päivitys klo 20.52: Lisätty lopputulos ja muutettu otsikon aikamuotoa.

Lisää aiheesta:

Hurjaa draamaa SM-liigan playout-avauksessa – Jonne Virtasen Jukureille karu loppuhetkien käänneNyt tulee löylyä! Kiekko-Espoo hurjana SM-liigassaSM-liigassa karmiva selkäsauna käynnissäJukurit lyö tahtia – juhlakalu soitimellaOlli Jokisen Jukurit-pestillä mahtava alku – Savon paikalliskilpailija kaatui toisena päivänä peräkkäinMitä ihmettä? Liigaseura antoi potkut päävalmentajalleen – uuden luotsin aikakausi alkoi karmivalla tavalla
LiigaJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga