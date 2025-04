Jokerit-leiristä kova heitto Lahden karsintapeleistä: "Ei tule riittämään"

Jokerien kannattajat vyöryvät satapäisellä joukolla liigakarsintoihin Lahden Isku-areenaan. Kannattajayhdistys Eteläpääty Ry:n varapuheenjohtaja Roope Räty uskoo, että nyt myönnetty kiintiö viedään käsistä.

Jokerit voitti maanantaina Mestiksen mestaruuden ja varmisti paikkansa SM-liigan karsinnoissa. Se haastaa Lahden Pelicansin, joka jäi playout-vaiheessa yllättäen Mikkelin Jukurien jalkoihin.

Pääsarjapaikkaa janoavan helsinkiläisjoukkueen fanit matkaavat sarjan ensimmäiseen ja kolmanteen otteluun 500 lipun kiintiöllä. Eteläpäädyn Roope Rädyn mukaan lisäkiintiöstä ei ole ollut Pelicansin kanssa puhetta, vaikka valistunut arvio on, että annettu määrä viedään käsistä.

– Uskon, että tuo 500 menee täyteen, ei tule riittämään meille, Räty linjaa.

Pelicansilla on kotietu, joten sarja alkaa Lahdesta ensi tiistaina. Isku-areena vetää noin 4 400 katsojaa. Jokerien kahden faniyhdistyksen lippukiintiön lisäksi paikan päälle odotetaan runsaasti omatoimimatkalaisia Helsingistä.

– Onhan tässä tälläkin kaudella käyty ottamassa halleja haltuun ympäri Suomen. Ei olisi meille sinänsä uutta. Uskon tosin, että Jokerit herättää kyllä Lahdessakin enemmän kiinnostusta kuin vaikka Jukurit, Räty sanoo.

Jokerit on karsintasarjassa selkeä haastaja. Mestis-seura operoi tällä kaudella hieman yli puolen miljoonan euron pelaajabudjetilla. Pelicansilla on käsissään koko seurahistorian kallein joukkue. Siihen on laitettu kolme miljoonaa euroa.

– Jos katsotaan puhtaasti pelaajabudjetteja, niin onhan siiinä aikamoinen ero, kun puhutaan kahdesta eri sarjatasosta. Toisaalta, tämä on urheilua. Kaikki on mahdollista. Määrätynlainen lapsenomainen usko omaan joukkueeseen, yhtenäisyys ja joukkueena pelaaminen voivat ratkaista paljon. Ei tässä kannata ajatella, että onko palaa vai ei. Lähdetään täysillä haastamaan, Räty paketoi.

Pelicansin ja Jokerien Liiga-karsintasarja alkaa siis ensi viikon tiistaina Lahdesta. Jokerit isännöi kakkospeliä torstaina 10. huhtikuuta. Paikka SM-liigassa varmistuu neljällä voitolla.

