Pelicansissa iso käänne – Sami Kapasella käsissä räjähdysherkkä valttikortti: "Jatkuvasti jotain sattuu ja tapahtuu"

Lahden Pelicans on saanut päävalmentaja Sami Kapasen mukaan muutettua ajatusmaailmaansa raikkaammaksi SM-liigan karsintasarjan alla. Patrik Bartosakin kaltaiset johtavat pelaajat ovat ottaneet roolia.

Pelicansin kausi vajosi syviin vesiin, kun Jukurit otti siitä hieman yllättäen 4–1-sarjavoiton playoutissa. Näin kahden viime kauden finalisti joutui karsintaan Mestis-ykkönen Jokereita vastaan.

Kaksi kuukautta sitten vetovastuun Pelicansista ottanut Sami Kapanen, 51, tunnustaa pohtineensa, että jopa karsinnat saattavat olla keväällä edessä. Nyt ne ovat realismia.

Hänen mukaansa joukkue "velloi itsesäälissä" ennen Jukurit-sarjaa. Pettymys pudotuspeleistä putoamisesta oli liian vahvasti läsnä.

– Luulen, että tuossa edeltävässä ottelusarjassa me vain pelasimme peliä. Siellä ei ollut oikein ajatusta edes voitosta tai tappiosta. Se oli vähän kuin pakkopullaa, Kapanen tunnustaa MTV Urheilulle karsintojen alla.

Kapasen mukaan paljon on muuttunut tämän jälkeen. Ryan Laschin, Patrik Bartosakin ja Antti Tyrväisen kaltaisten kokeneiden pelaajien johtama joukkue on tuonut ongelmat ääneen esiin ja myöntänyt tilanteen itselleen. Henkinen tila on parantunut, mikä on poikinut myös hyviä harjoituksia.

– Tällä hetkellä joukkueen lähestymistapa on ihan erilainen, päävalmentaja huomauttaa.

– Kun pystyt myöntämään tietyt erheet, vajaavaisuudet ja tekemättä jääneet asiat, niin sen jälkeen on helpompi viedä asioita eteenpäin.

"Iso, hyvä haaste"

Sami Kapanen yrittää pitää Pelicansin Liiga-kartalla.Photomotion / All Over Press

Liigakarsinnan kaltaisessa painekattilassa menestyminen tai häviäminen kaatuu lähes poikkeuksetta eniten maalivahtien kontolle. Tulikuuma ykkösvahti voi kääntää ottelusarjan kulun.

Pelicansissa tätä ruutua hoitaa monissa kohuissa kolhuja saanut, mutta kaukalossa usein huippuotteita esittävä Bartosak.

– Hän on erittäin vahva persoona, äänekäs ja jatkuvasti jotain tavallaan sattuu ja tapahtuu hänen ympärillään, mikä minun mielestäni luo koppiin tavallaan paljon sellaista tiettyä rentoutta. Hänellä on kyky heittäytyä, että hän luo huumoria ja tapahtumaa, Kapanen luonnehtii.

Bartosakissa on myös toinen, hieman riskitekijöitä luova puoli.

– Tietysti hän on myös räiskyvä persoona. Kun asiat ovat vaikeampia ja haastavia, eivätkä mene oikein, hän tuo senkin esille. Nämä ovat tavallaan niitä asioita, joita on tasapainoteltu ja keskusteltu.

– Minun mielestäni tämän kevään aikana hän on pystynyt hyvällä tasolla suorittamaan ja toimimaan kopin puolella, Kapanen summaa.

Pelicans on karsintasarjan iso suosikki, mutta kuten Kapanenkin huomauttaa, valmentajakonkari Risto Dufvan Jokereissa on haasteensa.

– Työteliäs, kurinalainen ammattijoukkue. Valmennettu hyvin. Pelaa tietyllä tavalla hyvin ristomaisesti, Kapanen luonnehtii.

– Kyllä siinä tullaan meidän maltti, kärsivällisyys ja työnteon määrä mittaamaan ottelu toisensa jälkeen. Iso, hyvä haaste, Kapanen summaa.

Karsintasarja alkaa ensi tiistaina. Sarjapaikkaan vaaditaan neljää voittoa. MTV Katsomo esittää kaikki ottelut suorina lähetyksinä!

