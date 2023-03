SM-liigassa on nähty kuohuttavia jymypaukkuja – Jukka Jalonen napauttaa: "Hienoa koko sarjan kannalta"

Ennen kauden alkua Kärpät laskettiin suurimpien mestarisuosikkien joukkoon. Runkosarjan lopun alavire tiesi sitä, että Kärpät tipahti kuuden joukon ulkopuolelle. Alakulo sai lopullisen kruununsa, kun KooKoo murkasi Kärpät ensimmäisen pudotuspelikierroksen ratkaisevassa ottelussa lukemin 0–5.

Samaan aikaan SM-liigan toissa ja edelliskevään finalisti TPS lähti lauluun, kun Ässät kaatoi sen voitoin 2–1.

– Kyllähän nuo kertovat siitä, että pelin pitää olla kunnossa ja siellä pitää olla tekemisen meininkiä – on se materiaali mitä tahansa. Toki, TPS:llä loukkaantumiset vaikuttivat ihan selvästi. He pelasivat kuitenkin ihan kelvollisesti Ässiä vastaan. Tehokkuudesta jäi vaille. Kärpät ei saanut parasta irti, minkä varmasti kaikki voivat myöntää. Jos noin käy ja pelaa joukkueita vastaan, jotka ovat ihan ytimessä, niin silloin voi käydä huonosti. Vaikka Liigassa on pieniä materiaalieroja, niin ei yhtäkään joukkuetta ei pysty voittamaan, jos pelaa heikosti tai keskinkertaisesti. Tuo on hieno juttu koko liigan kannalta, että kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa, Jalonen pohtii MTV Urheilulle.

SM-liigan yllä on nyt paljon mielenkiintoa. Osa herkuttelusta kohdistuu siihen, että nähdäänkö Tampereella kauan odotettu paikallissarja? Sen lisäksi oman mausteensa soppaan tuovat muun muassa yllättäjäseurat KalPa ja Pelicans sekä profiiliaan merkittävällä tavalla syksyn vaikeuksien jälkeen nostanut HIFK.

– Innostusta voi aistia ihan jo sillä, jos katsoo esimerkiksi lauantain kierroksen yleisömääriä. Kuopiossa oli yli 5 000 katsojaa, Raumalla yli 4 000 ja Tampereella yli 11 000 silmäparia. Nuo ovat tosi kovia lukemia ja se on mahtava juttu. Yleisöä on liikkeellä, pelit ovat kovatasoisia ja tunnetta riittää. Tuosta hyvä esimerkki on KalPa–Pelicans-sarja, missä intensiteettitaso on aivan tapissa. Odotan myös, että samaa tulee HIFK:n ja Lukon välille. Nyt eletään fanien kannalta ihan parasta aikaa! Jalonen hehkuttaa.

Kova esimerkki SM-liigasta

Jalonen seuraa silmä kovana Liigan pudotuspelien tapahtumia niin kommentaattorin asemassa kuin maajoukkueen edustajana. SM-liigassa pelaa tällä hetkellä useita sellaisia pelaajia, jotka ovat tyrkyllä kevään MM-kisoihin.

Tähän aiheeseen liittyen MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen nosti vastaikää esille sen, miten Leijonien päävalmentaja Jalonen oli lähettänyt kaikille liigaseuroille kirjeen siitä, mitä voittava jääkiekko on kansainvälisellä tasolla.

– Siinä kirjeessä kyse oli palautteesta, minkä annamme pelaajille jokaisen turnauksen jälkeen. Yksi osa sitä on kansainvälisen pelin vaatimus. Olen lähettänyt sen nyt liigavalmentajille. Jokainen voi sitten päättää, että ottaako koppia tuosta vai ei. Tarkoitus on kuitenkin se, että asioita tehdään avoimesti. Tuo kirje on pääosin suunnattu pelaajille, jotka tietävät, että miten pitää pelata, jos haluaa menestyä kansainvälisellä tasolla. Samaan aikaan pidämme liigavalmentajat tietoisina siitä, mitä Leijonissa tapahtuu. Tuo on mun mielestä hyvä juttu, ja mitä olen muutaman liigakoutsin kanssa jutellut, niin he ovat tykänneet tuosta. Sieltä voi kaivaa muutamia nyansseja omaan juttuunsa, jos niin kokee, Jalonen sanoo jälkikäteen.

Jalosen mukaan SM-liiga on hyvä kasvualusta maajoukkueen kannalta.

– Niin kuin EHT-turnauksissa on nähty, niin Liigan parhaat pelaajat pystyvät pelaamaan hyvin noissa karkeloissa. Eikä tarvitse miettiä kuin Tapparaa, joka on ollut kahtena kautena putkeen CHL:n finaalissa. Se tarkoittaa sitä, että Suomen kärki on erittäin terävä, ihan Euroopan ykkösluokkaa. Huipulla erot ovat pieniä, mutta he pudottivat kuitenkin matkan varrella aika kovia joukkueita tieltään ulos. Tappara on ollut Suomen ykkösjoukkue ja muilla on ollut matkaa heihin. Ei voi toki sanoa niin, että Suomen liiga on yhtä kuin Tappara. He tarjoavat loistavan haasteen kaikille muille, Jalonen perkaa.

SM-liigan puolivälierät jatkuvat tänään neljällä paikkakunnalla. KooKoo kohtaa Kouvolassa Tapparan, Ässät isännöi Porissa Ilvestä, HIFK pelaa Helsingissä Lukkoa vastaan ja Pelicans mittelee Lahdessa KalPan kanssa.