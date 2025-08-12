Urheilu
Suomalaishuippu bongattu SM-liigaympyröistä – seura avaa kuvion taustat

30.2WR2THD (1)
Kristian Näkyvä.Credit: dieBildmanufaktur.ch / Alamy Stock Photo
Julkaistu 12.08.2025 18:40
Jere Hultin

Mittavan uran Ruotsin SHL:ssä tehnyt puolustaja Kristian Näkyvä on kuulunut loppukesän aikana SM-liigaseura Kiekko-Espoon harjoitusvahvuuteen. Seuran urheilujohtajan Kim Hirschovitsin mukaan osapuolilla ei kuitenkaan ole sopimusta. Viime kaudella kapteenina toimineen tehopuolustaja Ville Lajusen jatko on edelleen auki.

34-vuotias Näkyvä on tällä hetkellä ilman sopimusta. Espoon Bluesin junioripolulta maailmalle ponnistanut puolustaja on bongattu loppukesän aikana tutuissa maisemissa, nimittäin Espoon Metro-areenan jäältä Kiekko-Espoon harjoituksista.

– Hän on ollut meidän treeneissä mukana. Hän saa harjoitella joukkueen arkirytmin mukaan ja valmistautua jääkiekkokauteen, Hirschovits vahvistaa.

K-Espoo-kannattajien ei kuitenkaan kannata kiljahtaa riemusta, sillä minkäänlaisia sopimusneuvotteluja ei osapuolten välillä ole käynnissä. 

– Me tarjoamme huippupelaajalle mahdollisuuden harjoitella, ja hän tuo meidän päivittäiseen harjoitteluumme laatua ja esimerkkiä, Hirschovits jatkaa.

Näkyvä on pelannut ulkomailla, pääasiassa Ruotsissa, edelliset 11 kautta. SHL:ssä vyölle on kertynyt 410 ottelua Luulajan, Linköpingin, Örebron ja Timrån riveissä. Näkyvä piipahti pari vuotta sitten myös Sveitsin liigassa.

Puolustaja debytoi aikuisten peleissä Blues-paidassa kaudella 2008–2009. Hän voitti Suomen mestaruuden JYPissä keväällä 2012. 

Hirschovitsin mukaan Kiekko-Espoon joukkueen lopullinen muoto hakee vielä itseään. Esimerkiksi viime kauden kapteenin Ville Lajusen tilanne on avoin.

– Kaikki on auki Villen kanssa. Joukkueenrakennus on edelleen kesken. Tarkastelemme päivittäin, että mitä tarvitaan. Seuran taloustilannekin tähän vaikuttaa, totta kai. 

37-vuotias Lajunen pelasi viime vuonna pisteiden valossa mainiosti. Hän iski 57 otteluun 13+21=34 pistettä. Lajunen oli joukkueensa tehokkain puolustaja. 

– Olemme olleet Villen kanssa yhteydessä koko kevään ja kesän ajan. Katsotaan, mitä ratkaisuja tässä yhdessä tehdään, Hirschovits päättää.

Viime kaudella SM-liigaan palanneen Kiekko-Espoon harjoituskausi jatkuu perjantaina, kun se kohtaa paikallisväännössä HIFK:n. 

1.05154015Ville Lajunen.Tomi Natri /All Over Press

