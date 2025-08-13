SM-liigaseura "taisteli hengestään" – nyt lyötiin huimat luvut julki

SM-liigaseura Vaasan Sportin taustayhtiö teki päättyneellä tilikaudella merkittävän tulosparannuksen. Myös Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n liikevaihto kasvoi huimasti.

Konsernin liikevaihto oli 8,29 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä tilinpäätöksestä on lähes 1,9 miljoonaa euroa.

Edellisellä tilikaudella 2023–24 Sportin taustayhtiö teki tappiota 531 885 euroa. Nyt suunta on saatu merkittävään nousuun. Konsernin tulos kääntyi voitolliseksi 81 836 euron verran. Tulos parani siis yli 600 000 euroa.

Seuran tiedotteen mukaan yhtiön oma pääoma vahvistui osakeantien myötä 1,6 miljoonalla. Vierasta pääomaa pienennettiin noin 1,8 miljoonaa euroa, sen ollessa nyt 2,2 miljoonaa.

Sportin mukaan tapahtumaliiketoimintaan panostaminen on yksi merkittävistä tekijöistä parannuksen taustalla. Myös historialliset puolivälieräottelut auttoivat kurssin kääntämisessä.

– Olimme kesken kauden aallonpohjalla tilanteessa, jossa jouduimme ponnistelemaan sen eteen, että toiminta pysyy hengissä. Vuodenvaihteen jälkeen alkoi kuitenkin jo huomaamaan, kuinka usealla eri osa-alueella saimme koko maakunnan tueksemme. Historiallinen yli 4000-hengen yleisökeskiarvo, alueen yritysten mukaantulo ja taustalla neuvottelut pitkäaikaisten velkojen kanssa siivittivät meidät tähän pisteeseen, Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kommentoi tiedotteessa.

Sport eteni viime kaudella ensimmäistä kertaa SM-liigan puolivälieriin. Se putosi Lukolle suoraan 0–4.