SM-liigaan merkittävä uudistus – käytössä heti kauden alussa

Alkavalla Liiga-kaudella nähdään ja kuullaan uudistuksia. Jatkossa erotuomarit kuuluttavat ottelun yleisölle ja MTV:n lähetysten katsojille rangaistusten syyt ja videotarkistuksiin liittyvät asiat.

Liiga-otteluissa otetaan käyttöön kansainvälisistä peleistä tuttu järjestelmä, jonka avulla erotuomarit kertovat yleisölle rangaistusten syyt. Samalla tuomarit pääsevät selventämään otteluissa tapahtuvien tilanteiden käsittelyä.

Järjestelmää testataan ensimmäistä kertaa keskiviikkona 13.8. Jukurit–KalPa-harjoitusottelussa. Jokaisessa harjoitusottelussa järjestelmä ei ole automaattisesti käytössä.

Liigan tiedotteessa kerrotaan, että esimerkiksi niissä halleissa, joissa Liigaa ei kauden aikana pelata, uutta äänentoistojärjestelmää ei ole asennettu. Samoin mahdollisten teknisten töiden takia laitteisto ei ole tiettynä iltana käytössä.

Varsinainen käyttöönotto koko Liigassa tapahtuu runkosarjan alussa, mikäli odottamattomia teknisiä ongelmia ei ilmaannu testijaksolla. Runkosarjassa kuulutukset ovat käytössä myös MTV:n ottelulähetyksissä.

– Haluamme palvella yleisöä entistä paremmin ja selkeyttää katsojakokemusta. Kuulutukset halleissa ja tv-tuotannoissa tuovat ottelutapahtumaan yhden tärkeän uuden elementin.

– Pyrimme lisäämään ymmärrystä siitä, mitä ottelussa seuraavaksi tapahtuu ja mistä oli kyse, mikäli esimerkiksi epäselvää pelitilannetta on tarkasteltava uudelleen. Näissä tilanteissa yleisön on kuulutusten kautta mahdollista saada selvitys suoraan erotuomarilta, Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo tiedotteessa.