Ensin iski tulipalo, sitten pandemia – Jyri pitää liikkeen ovet auki, vaikka asiakkaita ei käy: "Ei töitä voi tehdä loputtomiin ilman palkkaa"

Helsingin Mannerheimintiellä toimiva jääkiekkokauppa Hockey Corner on kokenut kovia jo ennen pandemiaa.

Kivijalkakaupan oli tarkoitus juhlia tänä vuonna 30-vuotistaivaltaan. Myös juhlinnat on jouduttu lykkäämään tulevaisuuteen koronan vuoksi.

Rajoitukset iskevät pieniin yrityksiiin

– Yrittäjänä on paljon tehtäviä, joita voin tehdä joka tapauksessa. Päivystän täällä ja pidän ovet auki.

– Vaikka Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Lankinen nostikin (täysin perustettomasti ja asiattomasti) Stockmannin tavaratalon tikun nokkaan, tosiasia on, että voimakkaimmin ulkonaliikkumiskiellot ja muut rajoitukset iskevät niihin kaikkein pienimpiin yrityksiin, hän vastaa sähköpostitse.

– Heidän on kuitenkin vaikea hyväksyä sitä, että heidän elinkeinostaan tai yrityksistään tehdään ”syntipukki” ilman näyttöä siitä, että esimerkiksi erikoistavarakaupasta olisi lähtenyt yhtään tartuntaa saatikka tartuntaketjua. Tämän vuoksi rajoitusten kohdentumiseen suhtaudutaan kriittisesti.

"Ei töitä voi tehdä loputtomiin ilman palkkaa"

Penttilä myöntää, että tulevaisuuden suunnitteleminen yrittäjänä on selkeästi vaikeampaa kuin aiemmin.

– Kyllä meillä yrittäjilläkin on asuntolainat ja perheet elätettävinä. Ei töitä voi tehdä loputtomiin ilman palkkaa.

Penttilä on hakenut kaksi kertaa kustannustukea, mutta molemmille kierroksilla päätös on ollut hylätty. Kustannustuen kolmas hakukierros on todennäköisesti alkamassa huhtikuun lopussa ja yrittäjä kertoo hakevansa sitä jälleen kerran.