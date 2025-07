Oululaisnainen suunnitteli puukottavansa sattumanvaraisia ihmisiä – "Riski on hyvin suuri"

Poliisin mukaan sama nainen on käyttäytynyt jo aiemmin huolestuttavasti.

Oulun käräjäoikeus vangitsi tänään 22-vuotiaan oululaisnaisen epäiltynä törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, pahoinpitelyn yrityksestä ja vahingonteosta.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Jan Sormunen kertoo MTV Uutisille, että poliisi vaati naista vangittavaksi siksi, että oli olemassa hyvin suuri mahdollisuus sille, että nainen olisi vapaana ollessaan vahingoittanut sattumanvaraisia ihmisiä vakavasti.

– Poliisilla on ollut aiemmin tehtäviä, joiden yhteydessä hän on ilmaissut haluavansa puukottaa ihmisiä. Hänellä on ollut puukko ja hän on uhannut käyttää sitä. On ollut myös pari muuta tehtävää, joiden yhteydessä hän on lähestynytkin ihmisiä puukon kanssa. Meidän arviomme mukaan riski tällaisen toteuttamiselle on hyvin suuri, Sormunen sanoo.

Sormusen mukaan poliisi otti oululaisnaisen kiinni sunnuntaina sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt vahingoittaa sivullisia heittämällä näitä kivillä talon katolta. Kukaan ei loukkaantunut, mutta nainen osui kivellä erään auton tuulilasiin. Tämän osalta poliisi epäilee pahoinpitelyn yritystä ja vahingontekoa.

– Sunnuntain esitutkinnan yhteydessä tuli esille näitä vakavia ja huolestuttavia piirteitä. Sen takia päädyttiin vangitsemiseen, Sormunen sanoo.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Ilta-Sanomien mukaan nainen riehui vangitsemisoikeudenkäynnissä. Paikalla olleet poliisit joutuivat laittamaan hänelle käsiraudat.

Sormusen mukaan naisen toiminta on ollut hyvin huolestuttavaa, mutta hänen mukaansa satunnaisiin sivullisiin kohdistuvan rikoksen valmistelu on hyvin harvinaista.

Lue myös: Hurja ylinopeus Oulussa