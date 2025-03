Rikard Grönborgilta hämmentävä lausunto

Tappara ja Kiekko-Espoo ratkaisevat paremmuutensa SM-liigan pudotuspelien ensimmäisen kierroksen viidennessä ja viimeisessä ottelussa. Joukkueiden päävalmentajat kommentoivat tulevaa mielenkiintoisella tavalla.

Tappara otti lauantaina pakkovoiton, kun se oli Nokia Arenassa parempi maalein 2–1. Samalla tamperelaiset tasoittivat voitot 2–2:een.

Kiekko-Espoo laittoi tamperelaiset kuitenkin huomattavasti ahtaammalle kuin ensimmäisessä Tampereella pelatussa ottelussa, jonka Tappara vei maalein 6–1.

– Tultiin ihan oikeella asenteella tänne. En sano sitä, että tultiin huonolla viimeksikään, mutta sitten se tulos ensimmäisessä täällä olleessa pelissä johdatteli pelin juoksua myös, Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho ruoti parantuneita otteita.

Kysyttäessä parannuskohteita maanantain ratkaisukoitokseen Aho veti suun suppuun.

– Siinä on niitä asioita, mitä meidän pitää pikkaisen parantaa. Tämä on tätä aikaa kaudesta, että en mää rupea antamaan kenellekään mitään vastauksia siitä, että mitä me pyritään tekemään, ja mitä asiolle tehdään.

Pudotuspelien ensimmäistä kierrosta on pelattu äärimmäisen tiukalla ohjelmalla. Lauantain koitos oli neljäs viiden päivän aikana. Maanantaina pelataan taas yhden välipäivän jälkeen.

– Huomenna ei kannata maratonia juosta. Se ottaa pohkeisiin äkkiseltään, jos ei ole paljon juossut, Aho letkautti MTV Katsomon haastattelussa.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg kehui olevansa ylpeä siitä, miten hänen joukkueensa suoriutui tiukassa paikassa lauantaina. Grönborg kiitteli ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa muun muassa Tapparan alivoimapeliä, joka onnistui pitämään Kiekko-Espoon yhdessä maalissa toisen erän viiden minuutin rangaistuksen aikana.

Kohti tulevaa koitosta Grönborg piti hämmentävän palopuheen, jossa maalasi asetelmaa Tappara vastaan kaikki muut.

– Kukaan ei halua meidän menestyvän paitsi me itse tässä organisaatiossa ja kannattajamme. Kaikki ovat meitä vastaan. Kukaan ei halua Tapparan voittavan. Otamme siitä voimaa, Grönborg uhosi.

– Olen erittäin ylpeä, kun saan edustaa tätä organisaatiota. Sen historiaa, kulttuuria ja kaikkea, mitä täällä on rakennettu. Laitamme kaiken peliin maanantai-iltana. Teemme mitä tahansa voittoon vaaditaan.